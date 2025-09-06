HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

EFE

Dos muertos y un herido en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)

La Guardia Civil investiga el extraño crimen, cometido en principio por dos individuos y cuyas causas se desconocen

COLPISA

Sevilla

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:04

Dos personas murieron este sábado y una tercera resultó herida a consecuencia de un tiroteo en un bar de la localidad sevillana de Carmona. En concreto, dos desconocidos efectuaron a primera hora de la tarde varios disparos contra el establecimiento hostelero sin, a priori, mediar palabra alguna con quienes se encontraban en su interior.

Un equipo médico del 061 y efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir el Servicio de Emergencias 112 varias llamadas telefónicas sobre las 16:45 horas alertando de lo ocurrido. El suceso tuvo lugar en un local de la calle Azahar, en la urbanización Los Nietos de Carmona.

Según relataban los testigos del suceso, una o dos personas –los agentes creen que serían dos tras un primer reconocimiento de la escena- habrían disparado con un rifle contra un bar. Como consecuencia de los disparos, varias personas cayeron al suelo heridas. Posteriormente, tras intentar reanimarles sin suerte, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de dos de ellas.

