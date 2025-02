La 'doctrina Llarena' amenaza con reventar la estrategia de Moncloa con los independentistas

El único efecto: la rehabilitación de los condenados solo por sedición

El varapalo al Gobierno, en ese supuesto, no obstante, no sería total. Aunque el tribunal que preside Marchena siguiera la senda marcada por el instructor del procés la reforma exprés del Ejecutivo sí que seguiría teniendo ciertos efectos. Daría luz verde inmediata a la política a los líderes secesionistas que fueron condenados solo por sedición y no por malversación: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, el de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull. El Supremo les condenó por sedición a entre 9 y 11 años y medio de inhabilitación, pero al transformarse ahora en una desobediencia la inhabilitación máxima pasaría a ser de dos años y ese periodo ya lo han cumplido todos ellos.La exconsejera Clara Ponsatí y la secretaria general de Esquerra Republica de Catalunya, Marta Rovira, solo acusadas ahora de desobediencia, también podrán volver a España sin riesgo de entrar en prisión, aunque sí que se arriesgan a una condena mínima de inhabilitación por desobediencia.