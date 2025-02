Los nacionalistas, salvo el PNV y Compromís, se unen por la autodeterminación

cristian reino Barcelona Viernes, 25 de octubre 2019, 13:36 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares firmaron este viernes en Barcelona un manifiesto unitario a favor de la libertad de los presos secesionistas condenados por el Supremo y a favor del derecho a la autodeterminación. Una docena de formaciones, con el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al frente, presentaron la 'Declaración de la Llotja de Mar', el viejo consulado de mar de la capital catalana, con el que trataron de enviar una imagen de unidad del soberanismo periférico con el independentismo catalán, dos semanas después de la sentencia del Supremo a los líderes del 'procés'.

Firmaron el manifiesto representantes del BNG, Crida Nacional, CUP, Demòcrates de Catalunya, EH Bildu, ERC, Esquerra Valenciana, JxCat, Més per Mallorca, Més per Menorca, PDeCAT y República Valenciana/ Partit Valencianista Europeu. Solo tres de ellos tienen representación en el Congreso de los Diputados: ERC, que tiene 15 diputados, JxCat, con siete, y EH Bildu, con cuatro. El nacionalismo escenificó unidad, pero no unanimidad, ya que las ausencias fueron notables y ruidosas. Ni el PNV, fuerza mayoritaria en Euskadi, ni Compromís, fuerza de referencia del nacionalismo valenciano y que gobierna en coalición con los socialistas, acudieron a la cita. Fuentes de JxCat admitieron que las bajas eran significativas, pero apuntaron que es posible que tras las elecciones del 10 de noviembre puedan sumar al PNV para una iniciativa similar.

Una posibilidad que tiene visos de prosperar porque los nacionalistas vascos no suelen aparecer implicados en la firma de documentos junto a EH Bildu. Además las fuerzas que suscribieron el manifiesto son de la órbita de Esquerra, con la que compartieron candidatura para las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. La contraparte del PNV en el mundo soberanista catalán era CiU, y tras de su desaparición los vínculos se conservaron con el PDeCAT aunque las relaciones no son tan estrechas como lo fueron con la formación que lideró Jordi Pujol.

Los nacionalistas vascos consideraron inoportuno el momento escogido para firmar la Declaración de Llotja de Mar a dos semanas de las elecciones generales. Señalaron asimismo que el texto adolece de «espíritu constructivo» e «incide, casi de forma exclusiva, en la denuncia de la realidad del Estado español, sin apenas espíritu constructivo o propositivo».

Otro contexto

El PNV, no obstante, mostró su «plena disposición» para trabajar con los soberanistas catalanes «en un contexto más reposado y con margen de tiempo que demandan los grandes acuerdos, en documentos e iniciativas», en alusión a la Declaración de Barcelona de 1998, un acuerdo de unidad de acción con CiU, PNV y BNG.

Fuentes soberanistas catalanas admitieron que les ha resultado conseguir el apoyo de fuerzas de fuera de Cataluña y lamentaron lo «solos» que se han encontrado durante buena parte de los años del 'procés'.

El nacionalismo escenificó su apoyo al derecho a decidir de Quim Torra, en una reunión celebrada con el presidente catalán en el Palau de la Generalitat. Los soberanistas, según el manifiesto, abogan por un «acuerdo político» con el Gobierno central para poder ejercer el derecho a la autodeterminación y conseguir la «libertad de los presos y el regreso de los exiliados». Todos ellos se comprometieron además con la «búsqueda de soluciones democráticas y estables al conflicto político que nuestros pueblos mantienen en el seno del Estado español».

Apelaron asimismo a la comunidad internacional a «posibilitar, apoyar y promover estas soluciones». La declaración de la Llotja de Mar, dijeron, es una respuesta a la decisión de la justicia española de condenar a los «legítimos representantes del pueblo de Cataluña y a los líderes de las organizaciones sociales que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre de 2017».

El presidente de la Generalitat quitó importancia a las ausencias y agradeció a los firmantes su respaldo a «la causa justa» del ejercicio del derecho de autodeterminación.