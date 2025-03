El divorcio de Bal y Arrimadas en el Congreso reta a la nueva cúpula de Cs

La nueva Ejecutiva de Ciudadanos celebró esta mañana su primera reunión tras tomar posesión este fin de semana durante la VI Asamblea Extraordinaria de los ... liberales y evitó despejar las dudas que existen en torno a la continuidad de Edmundo Bal –rival de la candidatura ganadora en las primarias– como portavoz adjunto en la Cámara Baja.

Ese es, precisamente, el principal temor que la dirección nacional del partido alberga en estos momentos: una posible rebelión del grupo parlamentario después de que seis de los nueve diputados que tiene Cs apoyasen a Bal en su disputa con la ya expresidenta Inés Arrimadas. La nueva portavoz política de los liberales, Patricia Guasp, aseguró esta mañana que la continuidad o no del abogado del Estado en su puesto se abordará el lunes que viene en una nueva reunión del Comité Permanente tras el encuentro que el secretario general electo, Adrián Vázquez, mantendrá con los parlamentarios naranjas esta semana. El único diputado que ha permanecido fiel a Arrimadas en este tiempo y que se ha integrado en la lista vencedora en las primarias es Guillermo Díaz.

La expresidenta seguirá siendo la cara visible del partido en la Cámara Baja al haber sido ratificada como portavoz parlamentaria, por lo que si los nuevos líderes liberales apartan a Bal de la portavocía adjunta el resto de parlamentarios que votaron a favor de su candidatura podrían sublevarse contra la nueva dirección. Por el contrario, si apuestan por dejar las cosas tal y como están, Bal y Arrimadas se verían obligados a coexistir como cabecillas del grupo hasta diciembre tras la disputa que ambos han protagonizado en las primarias –que se ha saldado con la victoria de la lista respaldada por la ya exlíder del partido–.

El abogado del Estado, por su parte, dijo este domingo antes de la clausura de la asamblea de refundación de la formación naranja «estar siempre a disposición de su partido»y no «haberle importado nunca las sillas». Bal también se mostró satisfecho con la inclusión de hasta 40 afines –incluido él mismo– en el Consejo General de Ciudadanos, el máximo órgano entre partidos. Un gesto «esperanzador», sostiene el aún portavoz adjunto, de cara a la «integración» que exigió tras ser derrotado en las primarias.

Pero no solo las decisiones sobre el grupo parlamentario suponen un desafío para Cs en la nueva era que, sostienen, acaban de inaugurar con la última asamblea –en la que han estrenado nueva imagen corporativa adhiriendo el verde oscuro en un guiño a la extinta UCD del expresidente Adolfo Suárez–. Los equilibrios que Cs debe llevar a cabo para que la empresa de rearmar electoralmente al partido de cara al ciclo electoral de este año resulte exitosa también pasan por ver quién se presenta finalmente a las elecciones generales de diciembre. Arrimadas, que no formará parte del Comité Permanente pero sí de la Ejecutiva, podría hacerlo si vence en las primarias que los liberales celebrarán para escoger candidato antes de la cita. Esa ha sido la tesis que en más ocasiones ha reiterado Bal durante las primarias para cargar contra la expresidenta. Según el abogado del Estado, no existen dudas de que será ella y no Guasp quien concurra como cabeza de cartel de los liberales a las generales. Pero la propia portavoz política quiso dejar claro esta mañana que «en ningún momento ha dicho que no vaya a ser ella» la candidata.

No obstante, el hecho de que Arrimadas vaya a seguir ejerciendo el papel de portavoz en la Cámara Baja hace presagiar que la política andaluza tratará también de ser candidata en diciembre. Uno de los argumentos esgrimidos por su equipo al respecto es que la expresidenta no ha tenido la oportunidad aún de concurrir como candidata a unas generales: se hizo con las riendas de Cs tras el fiasco electoral de Albert Rivera en 2019 y acaba de dejar la presidencia apenas un año antes de las próximas elecciones.