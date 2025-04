Casado y Ayuso buscan apoyos entre los barones

Juanma Moreno

«Trabajo por los andaluces. Lo demás no me importa»

Juanma Moreno, presidente del PP en Andalucía, tiene elecciones a la vista, lo que le podría perjudicar por la crisis de la formación a nivel Nacional. No deicirá sobre el adelanto por «ningún ruido que haya ni ninguna cosa que sea ajena a esta tierra». Tras asegurar que su única pasión es trabajar para mejorar la vida de los andaluces, señaló: «Todo lo demás no me importa».