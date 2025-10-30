Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'

12:51

Pedro Sánchez ha reiterado en que su decisión de cesar a José Luis Ábalos como ministro de Transporte “fue por razones eminentemente políticas«. Unas palabras ante las que Queralt ha asegurado que le »cuesta creerlo«, por lo que el presidente del Gobierno ha repetido la explicación ofrecida a la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, a quien le ha dicho que el PSPV planteó a Ábalos como candidato para esas listas, avalado por el comité federal. Y la práctica que hemos seguido siempre en la organización es que, con personas que han tenido una alta responsabilidad política, se les da esa representación para que continúen esa trayectoria política en otro ámbito de responsabilidades».