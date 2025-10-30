Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
El presidente ha comparado la acusación de trans contra su mujer con las de las esposas de Macron y Obama
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52
14:16
Sánchez sale vivo del tercer grado del PP en la comisión del Senado sobre la corrupción
El presidente del Gobierno se escuda en el «no lo recuerdo» y «no me consta» durante el bronco interrogatorio con el senador popular, Alejo Miranda. Lee la noticia completa
Enlace copiado
14:13
Bildu insinúa que hay una «persecución» contra Cerdán por su papel de interlocutor
ERC califica de «inquisitorial» el paso del presidente del Gobierno por la 'comisión Koldo' del Senado. Lee la noticia completa
Enlace copiado
14:10
Termina, tras cinco horas, la declaración de Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.
14:08
«Siento una enorme pena por el lodazal en el que están convirtiendo el Senado porque no nació para veletas partidistas, sino para ser una Cámara de representación regional. La han convertido en una institución al servicio del fango y de la difamación»
14:07
«Han convertido esta comisión en algo que nada tiene que ver con comisión ni investigación. Es un despropósito más tanto del PP como de Vox. Pero tiene poco recorrido. Los españoles ya no creen sus mentiras», continúa el presidente del Gobierno.
14:06
«La corrupción es un problema muy grave. Instrumentalizarla como hace el PP o Vox es un tremendo error. Mi partido y mi gobierno se toma muy en serio todo lo investigado y hemos actuado con contundencia sobre ello», asegura Sánchez en su alegato final.
14:04
«Una persona sin escrúpulos, sin apoyos parlamentarios, acorralado por la verdad, incapaz de responder a una sola pregunta», sentencia el senador Miranda. «Cuando todo esto estalle, también renegarán de usted. Una vez ya se lo hicieron».
14:03
«No me consta»: Sánchez evita mojarse sobre la 'fontanera' o las gestiones de Zapatero en Venezuela
El presidente se muestra cauto a la hora de descartar que Leire Díez operara por «encargo» para Santos Cerdán para dinamitar. Lee la noticia completa
Enlace copiado
13:59
«El PSOE, todos los adelantos que hace, los hace contra factura», dice el jefe del Ejecutivo.
13:58
«Sobre cuestiones concretas de fechas y cuantías no puedo dárselas, pero estamos hablando de cuestiones anecdóticas y cifras absolutamente legales», defiende en relación a si recibió dinero en efectivo.
13:56
«En la calle Génova sí, en la calle Ferraz, conforme a la legalidad», responde así el presidente del Gobierno en relación a si hubo un «flujo de dinero negro» en la sede socialista. «Pagar una sede con dinero negro, mal. Cobrar en efectivo contrafactura, legal», asegura.
13:53
«¿Sería capaz de someterse a un careo en esta Cámara con Aldama y con Ábalos?», pregunta el senador 'popular'.
13:52
Miranda saca a colación a Leire Díez, la fontanera del PSOE. «¿Encargó usted encontrar algo gordo del teniente coronel Balas? ¿Encargó hacer una limpia tras la imputación de su mujer o fue una invención del fiscal Grinda?». «Todo lo que usted está comentando ha sido desmentido por la propia Leire Díez», se defiende Sánchez al tiempo que denuncia la «bajeza y falta de respeto institucional» de los senadores del PP por su interrogatorio y las acusaciones que están lanzando contra su mujer.
13:47
«Por supuesto que mi mujer no medió en el rescate de Air Europa. Y añado: la Guardia Civil en el informe de la UCO dejó escrito lo siguiente: no se tiene constancia de que el hecho de que mi mujer coincidiera en dos ocasiones con el CEO de la empresa 'pudiera estar vinculada con el rescate'».
13:46
«Defiendo la inocencia de mi mujer y de mi hermano», asegura Sánchez. «No estaba imputada entonces, se abrieron diligencias por Manos Limpias, que la denuncia se hizo con recortes de prensa, ha indicado al ser preguntado por los cinco días de reflexión que se tomó hace ya un año.»
13:42
Sánchez dice que el rescate a Air Europa «está avalado por la Justicia europea», ha insistido en que se realizó en forma de «préstamos» y «no transferencias directas» y argumenta que la rapidez para efectuarlo se debió a la emergencia sanitaria y a las «urgentes necesidades» de las empresas.
13:36
Junts escenifica en el Senado su paso a la oposición y acusa a Sánchez de «trilero»
Los de Puigdemont aprovechan su intervención en el Senado para culpar al presidente del Gobierno de la ruptura por sus incumplimientos. Lee la noticia completa
Enlace copiado
13:33
«Yo con Maduro no he tenido una conversación en mi vida», asegura Sánchez.
13:32
«Desde que soy presidente del Gobierno, se han habilitado permisos por razones humanitarias a más de 30.000 venezolanas». «Estamos a favor de la democracia en Venezuela. Me hace gracia que se infiera que este es un gobierno a favor de Maduro cuando la mayor parte de los venezolanas que salen del país vienen a España».
13:32
«Se tomó la decisión cuando se tuvo conocimiento de esas sanciones personales. El compromiso del Gobierno con la causa venezolana es total».
13:32
«Responsables políticos de otros países vienen muchísimos. A veces, se informa o no. Cuando se tiene conocimiento de que hay sanciones de la UE, lógicamente se impide entrar a Delcy Rodríguez pisar suelo español».
13:28
«Todavía no ha dicho ninguna verdad, ni su nombre», se queja el Miranda.
13:28
A la pregunta del PP de si cesó a Ábalos por su consumo de prostitución, Sánchez ha señalado que conoció los hechos con posterioridad: «El tema de la prostitución ha sido algo que he conocido y que me repugna, rechazo y la organización también rechaza», ha afirmado.
13:27
«La presidencia del Gobierno se encarga del país, de velar por la legalidad». «En el momento en el que se conocieron estos datos y estos hechos, fue cuando actuamos desde el punto de vista político, a diferencia de lo que hace el Partido Popular allí donde gobierna», lo que ha llevado a que el senador 'popular' critique la estrategia del «y tú más».
13:25
«No se puede hablar de su hermano pero sí menciona a las parejas de otras personas. Tiene usted una doble moral», critica Miranda.
13:23
«Que yo recuerde no me reuní con Moreno», apunta Sánchez. Unas palabras sobre las que Miranda cuestiona que se acuerde «de lo ocurrido en 2020 y no en el 2021». «¿Tiene usted una amnesia selectiva o un problema con la verdad», ha preguntado el senador del PP.
13:20
«Se avergüenza o se acobarda al ser preguntado por su hermano», asegura el senador 'popular' después de que el presidente del Gobierno se haya negado a responder a preguntas sobre este. «¿Qué tiene que ver mi hermano con esta comisión?», ha preguntado Sánchez al presidente de la sala.
13:14
«Se agradece mucho la imparcialidad, de nuevo, de esta comisión», ha asegurado Sánchez ante una nueva llamada de atención del presidente de la sala.
13:12
Miranda, a Sánchez: «¿Se avergüenza de Ábalos, Koldo y Cerdán?». «Yo entiendo que usted quiera hacer mérito, pero déjeme responder a sus preguntas», ha contestado Sánchez después de que Miranda le reprochase que trata de «perder el tiempo».
13:12
«No he estado nunca reunido con el señor Aldama», asegura el presidente del Gobierno. «Que yo me haga fotos con mucha gente en un mitin es algo común. Eso no significa que tenga trato con ellas», añade.
13:11
«Ya he manifestado mi decepción», ha asegurado al tiempo que volvía a sacar a Pablo Sacado.
13:10
La sesión vuelve a crisparse ante la insistencia del senador Miranda de que Sánchez responda si se avergüenza de haber nombrado a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán en altos cargos políticos.
13:05
Comienza el turno de PP a cargo del senador del PP, Alejo Miranda
12:58
Sánchez sostiene que Begoña Gómez no tuvo «nada que ver» con el rescate de Air Europa
Enlace copiado
12:51
Pedro Sánchez ha reiterado en que su decisión de cesar a José Luis Ábalos como ministro de Transporte “fue por razones eminentemente políticas«. Unas palabras ante las que Queralt ha asegurado que le »cuesta creerlo«, por lo que el presidente del Gobierno ha repetido la explicación ofrecida a la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, a quien le ha dicho que el PSPV planteó a Ábalos como candidato para esas listas, avalado por el comité federal. Y la práctica que hemos seguido siempre en la organización es que, con personas que han tenido una alta responsabilidad política, se les da esa representación para que continúen esa trayectoria política en otro ámbito de responsabilidades».
12:47
Sánchez mantiene que la profunda remodelación que afectó, en julio de 2021 a siete ministerios fue fruto de las circunstancias «técnicas» tras el desgaste por la gestión de la pandemia. Produjo la salida de, entre otros, Carmen Calvo como Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia; Arancha González Laya al frente de Asuntos Exteriores; Juan Carlos Campo como titular de Justicia; y, más llamativo, José Luis Ábalos, que salió del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El presidente sigue negando que su salida estuviera relacionada con cualquier caso de corrupción.
12:41
Queralt le pregunta si «le han hecho alguna oferta de sobornarlo», a lo que el presidente del Gobierno responde que «nunca», al tiempo que ha defendido que «el PSOE es absolutamente legal. Si a mí me pregunta por mí persona y mi entorno familiar, en absoluto. Caja B ha habido en otro partido».
12:40
Moncloa había ‘ensayado’ la comparecencia del presidente en el Senado como si se tratara de un debate sobre el estado de la nación. El jefe del Gobierno sigue sin someterse a ese debate en el Congreso, pero más allá de las consideraciones jurídicas, el interrogatorio de los grupos en el Senado está proyectando un toma y daca político donde cada cual trata de colocar sus mensajes. Junts lo ha utilizado para exhibir su divorcio con el líder del PSOE y Bildu, para vincular el ‘caso Cerdán’ con una suerte de operación de las cloacas del Estado que justificaría su exigencia de soltar amarras con «el régimen del 78».
12:34
«Cuando se produce la desescalada de la pandemia, tomo la decisión de hacer una remodelación del Consejo de Ministros para afrontar una nueva etapa. Mirar al futuro y poner en marcha medidas de la maltrecha economía que teníamos en aquel momento. No fue algo personal o particular de un determinado ministro, pero usted puede pensar lo que quiera», asegura en relación a la pregunta del senador de ERC, Joan Queralt.
12:29
El senador de ERC Joan Josep Queralt se une a las críticas contra la comisión de investigación que se desarrolla en la Cámara alta y la tacha de «inquisitorial». «Es una comisión de investigación, pero de investigación del antiguo régimen, inquisitorial. Lo que importa es condenar. Esto es lo que me parece grave», ha dicho, citando incluso al dominico Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV.
12:24
Sánchez lanza un dardo a Ayuso. «Qué dirían algunos sobre si mi Administración hubiera dado un millón y medio de euros a una determinada empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas», ha dicho, al tiempo que ha recordado a Pablo Casado y cómo el PP puso en su lugar «al amigo del narco», en referencia a Feijóo.
12:20
«Que me conste, Leire Díez no ha realizado ningún trabajo para el PSOE. Lo que hicimos con el pendrive es ponerlo en manos de la fiscalía y veremos el futuro que tiene. En esa información, se rumorea, que se encuentra el espionaje al que fui sometido junto con mi familia. No tengo más información y solo puedo responderle con esa suposición», explica Sánchez.
12:17
Sánchez choca con el presidente de la 'comisión Koldo' del Senado: «Esto es un circo»
Enlace copiado
12:15
Sánchez defiende, a preguntas del senador de Bildu, Gorka Elejabarrieta, que las primaras de 2014, cuando el actual presidente del Gobierno fue elegido por primera vez líder del PSOE; «fueron limpias». «Salí elegido por más de 17.000 votos», ha insistido el dirigente socialista. En aquella elección Santos Cerdán pidió a Koldo García que metiera «dos papeletas sin que te vea nadie”.»
12:15
«Las elecciones primarias de mi partido fueron limpias y no han sido nunca deslegitimados por los compañeros que también han concurrido. Salí de la secretaría por defender la investidura a una persona que la AN ratificó con una sentencia. La gente que me apoyó en la vuelta en el año 2016 lo hicimos a través de una asociación que se dio de alta en el ministerio del interior, cuyo objetivo era alentar a la militancia. Cumplió con todas sus obligaciones fiscales», expone Sánchez ante la pregunta de Elejabarrieta.
12:13
«Yo no tenía conocimiento de estas prácticas. Este es un gobierno limpio, que ha actuado siempre con la máxima ejemplaridad y demostrando nuestra autonomía ante supuestos casos de corrupción que hoy están siendo investigados», reitera el presidente del Gobierno.
12:11
«Que en una democracia que la oposición quiera un cambio de gobierno es normal. La cuestión es qué medios se utilizan para conseguir ese fin», ha dicho el jefe del Ejecutivo ante la insinuación del senador de EH Bildu de una instrumentalización de la Justicia.
12:08
«Yo creo que es evidente que hay un impulso político en esta investigación», asegura Sánchez.
12:05
Gorka Elejabarrieta, portavoz de EH Bildu en el Senado, ha comenzado su intervención en la comisión del 'caso Koldo' con una crítica hacia la bancada conservadora, al tiempo que ha hecho una defensa de Santos Cerdán. “Es posible que le estén haciendo esto por su interlocución con EH Bildu. El tiempo pondrá las cosas en su sitio”, ha asegurado.
12:04
Junts aprovecha su comparecencia para culpar a Sánchez de la ruptura del acuerdo de Bruselas por sus incumplimientos. Puiol tacha al presidente del Gobierno de «trilero». «Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder la mayoría», afirma el senador juntero.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
-
2
-
3
- 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
-
5
-
6
- 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
-
8
-
9
- 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad