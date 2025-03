Directo | Feijóo reprocha a Sánchez que no hable de «los negocietes» de su mujer

14:30

Gabriel Rufián le pregunta a Sánchez ¿por qué gobiernan como si tuvieran mayoría? «¿De verdad usted lo cree, señor Rufián?», contesta Sánchez. «Le he entendido que con sorna me ha dicho que yo gobierno, pero lo hace con otras formaciones como Sumar, ERC, PNV, Junts...». «Creen que los 7 votos de la derecha catalana es lo mismo que los 7 de ERC y eso es pasarse de listo. Algún día estos le van a echar del gobierno. Sánchez le contesta que »no me tomo nada a broma, se lo aseguro«.»