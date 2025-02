En directo | Sánchez defiende «con pasión» el pacto con ERC y va al pulso con Page

13:19

PP: «Quien no tiene capacidad para gobernar no puede hacer un balance de legislatura»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha valorado en rueda de prensa la intervención del presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez lo que ha hecho es un no balance. Está simplemente ante un no Gobierno. Quien no tiene capacidad para gobernar no puede hacer un balance de legislatura. A estas alturas todos sabemos que está al frente de una plataforma de intereses personalistas para mantenerse en el poder al precio que sea».