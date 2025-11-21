En directo I El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»

10:40

El Rey destaca el papel de la Constitución. «En una sociedad marcada por décadas de represión, la generación de la transición tuvo el valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con lo que España necesitaba en ese momento de cambio. Encontró en la reforma el camino hacia la democracia. Fue un logro cívico y social. Se puede hacer desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua. El mejor legado es la Constitución de 1978. Fue una obra colectiva que permitió que España se reconociera así misma como una democracia europea».