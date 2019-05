En directo | Mireia Boia, exdiputada de la CUP: «Nadie intento en ningún momento impedir los registros previos al 1-O»

Melchor Saiz Pardo

El tribunal llama a Carles Valls en el único centro de Balenyà, en Osona, Barcelona. "A las ocho se personaron los Mossos. Estuvieron a las puertas del colegio. Informaban continuamente pero nada más", dice. "La actitud de la gente era totalmente pacífica. Apareció un coche, con dos amigos cogimos las urnas. Las urnas habían aparecido, no sabíamos cómo. Pero como no había presidente, constituimos allí el colegio". "Los de las urnas no eran vecinos del pueblo, no recuerdo ni el modelo del coche", apunta.