En directo | El Congreso aprueba la reforma del Gobierno por 138 votos a favor, 64 en contra y una abstención

18:28

Cuca Gamarra, portavoz de los populares, ha pedido la palabra al término de la sesión para explicar por qué el PP no ha participado en la votación que acaba de producirse. «Este grupo parlamentario no ha votado ya que esta votación no debería haberse producido en los términos que se ha producido (...) En un momento tan crítico como este no vamos a votar».

