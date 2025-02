Directo | El Consejo del Poder Judicial acaba sin nombrar magistrados para el TC

13:18

«Pedro Sánchez se cree que está por encima de todo y de todos, pero no es así. No está por encima de la democracia aunque a él le cueste creerlo», apunta el portavoz parlamentario de Vox. «Sánchez actúa en compañía de otros, no lo hace solo (...) La presidenta de la Cámara Baja se dirigió anoche a los españoles para criticar el TC sin haber reunido la mesa del propio Congreso», dice Espinosa de los Monteros.