En directo | Termina el comité del PSOE tras el baño de masas de los dirigentes

11:49

Importante

Puente: «España no es una finca»

Óscar Puente: «España no es una finca. No somos los cachicanes de esa finca, España ya no es la de los 'Santos inocentes' que escribió Delibes. Por mucho que les cueste entenderlo y aceptarlo: es un Estado moderno y tenemos el mismo derechos que ustedes a gobernarlo. Y el presidente que hemos elegido no es un usurpador ni un okupa« »