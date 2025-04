En directo | Los actos del X aniversario de la coronación del Rey Felipe VI

13:00

Felipe VI: «A la Constitución y a sus valores me he ceñido –y me ceñiré siempre– en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue –y es– el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo».