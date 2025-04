¿Quién da diputados a quién? Así quedan los grupos del Congreso

La cifra de los grupos parlamentarios de una legislatura no guarda relación con el número de partidos que consiguen representación en el Congreso. Por eso, una vez constituidas las Cortes, la confección de estos grupos suele ser un nuevo tablero sobre el que las formaciones miden sus fuerzas de cara a negociar sus apoyos a la hora de investir a un candidato.

Así ha sido también en esta ocasión, en la que pese al batacazo que sufrió el independentismo catalán en los comicios del 23-J, ERC y Junts han conseguido tener grupo propio tras el préstamo de diputados por parte de PSOE y Sumar, uno de los requisitos que los líderes soberanistas exigían en el marco de las negociaciones para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

Así se organizan los grupos parlamentarios en el Congreso

Así se organizan los grupos parlamentarios en el Congreso

PP 137 PSOE 117 Vox 33 Cuatro diputados pasan a Junts Sumar 29 Junts 11 Sumar cede dos a ERC ERC 9 EH Bildu 6 PNV 5 Grupo mixto 3 UPN, CCa, BNG

De esta forma y pese al voto en contra del PP, que considera «un fraude reglamentario y electoral» la cesión de escaños y anunció que va a encargar un informe jurídico para valorar «la validez y la legalidad» de esas cesiones, la XV legislatura cuenta con ocho grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y PNV) además del grupo mixto, donde han recalado los tres diputados de UPN, CC y BNG.

En el reglamento del Congreso hay siete artículos que versan sobre los grupos parlamentarios, de 23 al 29 El artículo 23.1 indica cómo se han de formar los grupos Han de ser 15 diputados o más o han de ser 5 o más si tienen el 15% de los votos de las circunscripciones en las que se han presentado o el 5% nacional PNV 24% EH Bildu 23% ERC 13% Junts 11% El artículo 23.2 indica los límites de los grupos No pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido No pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que durante las elecciones pertenecieran a partidos que no participaron en los comicios

El Reglamento de las Cortes no trata de forma explícita el posible préstamo de escaños para formar grupos -aceptar la solicitud de creación del grupo es una decisión exclusiva de la Mesa- pero es una práctica política común. Eso sí, se impide que parlamentarios de un partido político participen en dos agrupaciones distintas. Por ello, esta cesión tiene un carácter temporal. Es decir, estos diputados serán «figurantes» que les permitan cumplir con el requisito formal para después regresar a los grupos de sus respectivos partidos.

El artículo 27 habla del cambio de grupo parlamentario (menos en el mixto) Solo podrá operarse dentro de los cinco primeros días de cada período de sesiones El grupo desaparece si se reduce a la mitad del mínimo exigido para su constitución Junts 11 ERC 9

¿Cuántos grupos parlamentarios ha habido en las legislaturas anteriores? De media, se han constituido 6,6 grupos (sin contar el grupo mixto). La primera (1979-1982) y la decimocuarta (2019-2023) contaron con el mayor número, 9 grupos, pero en la primera fueron catorce los partidos que lograron representación en el Congreso, frente a los doce que obtuvieron escaño en la anterior.

Grupos conformados y partidos representados por legislatura

Por el contrario, en II Legislatura (1982-1986), la III Legislatura (1986-1989) y IX Legislatura (2008-2011) sólo se constituyeron cinco grupos parlamentarios (siempre sin contar el con el grupo mixto) pero los partidos con representación parlamentaria fueron diez en el caso de la segunda y la novena y doce en la tercera.

En cuanto a la evolución de los grupos mixtos a lo largo de las quince legislaturas, el actual es el menos multitudinario, con tres miembros.

Parlamentarios integrantes del grupo mixto, por legislatura

De acuerdo a los datos del Congreso, el que más parlamentarios acogió fue el de la III Legislatura, cuando la composición inicial fue de 34 miembros.

«No interesa un grupo mixto muy grande porque es inoperativo» Rafael Murillo Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo

«En la estructura de nuestro modelo parlamentario el elemento esencial es el grupo parlamentario. Y es un modelo que tiende a que todos los diputados estén incluidos. Por eso existe el grupo mixto, que es un totum revolutum. Pero no interesa un grupo mixto muy grande porque es inoperativo. Por eso se tiende a facilitar, a través de la práctica política de ceder diputados, a la formación de grupos propios», explica Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.

Las ventajas de tener grupo propio Tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y voz propia en la Junta de portavoces

Tiene capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones

Posibilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones para poder debatir semanalmente con el Gobierno

Ventajas a la hora de incluir sus proposiciones no de ley en los plenos.

Permite acceder a dos tipos de subvención. La que otorga el Congreso a cada grupo (364.160,64 euros al año la anterior legislatura) y la que da el Estado por el envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña

De cara a las elecciones siguientes, da opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos

Los partidos independentistas con grupo propio

La primera vez que ERC logró tener grupo propio fue en la VIII Legislatura (2004-2008), y fue posible gracias a la discrecionalidad interpretativa atribuida a la Mesa del Congreso. En aquella ocasión, según recuerda David Delgado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos en su trabajo 'Sobre la constitución de grupos parlamentarios y el 'préstamo' de diputados y senadores', la candidatura de ERC disparó sus resultados electora­les, pasando de un escaño y el 5,64% de los votos en las generales de marzo de 2000 a ocho diputados y el 15,89% en las de 2004.

Pese a no superar en todas las circunscripciones en las que concurría el 15%, solicitó constituirse en grupo. Fue autorizado por la Mesa, que consideró que dicho porcentaje se debía entender en el conjunto de las cir­cunscripciones, esto es, la media de todas ellas. «Una interpretación que no se pro­dujo ex novo, ya que ya se había aplicado en la III Legislatura (1986-1989), cuando se permitió la constitución del Grupo Vasco aun no alcanzando el 15% en Navarra», señala el artículo. Desde entonces ERC ha tenido grupo propio en el resto de legislaturas.

Los grupos catalanes,

por legislatura

Para Junts es la primera vez que la marca como tal conforma grupo propio en el Congreso, ya que en la anterior, los representantes de JxCat-JUNTS formaron parte del Grupo Parlamentario Plural. Pero los antecedentes de este partido sí. En las tres primeras legislaturas el Grupo Parlamentario Minoría Catalana acogió a los diputados de Convergència i Unió (CiU), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

ERC logró tener grupo propio por primera vez en la VIII Legislatura (2004-2008)

Desde la IV a la X legislatura CiU sí consiguió tener grupo parlamentario propio, mientra que Iniciativa Per Catalunya Verde conformó otro con Izquierda Unida (IU) en la cuarta y la quinta y en la octava y la novena mientra que en la décima sus diputados tuvieron que inscribirse dentro del grupo de la izquierda plural.

Respecto a la CUP, que se presentó por primera vez en su historia a unas elecciones generales el 10-N y obtuvo dos diputados que se inscribieron en el grupo mixto, se han quedado sin representación en el congreso en la XV legislatura.

El PNV sí ha tenido grupo propio en el Congreso en todas las legislaturas hasta hoy, mientras que EH Bildu no lo consiguió hasta la XIV legislatura y ha vuelto a conseguirlo en la actual.

Los grupos vascos,

por legislatura

La coalición independentista vasca Amaiur y antecesora de Bildu pidió tener grupo propio en 2011 pero la mayoría absoluta de Rajoy en la Mesa del Congreso tumbó su pretensión con la abstención de PSOE y CiU. «Pese a que el órgano de gobierno de la Cámara permitió la constitución del grupo del PNV, fue mucho más restrictiva con Amaiur, al entender que, pese a haber obtenido escaño en la circunscripción de Navarra, el no alcanzar el 15% exigido por el Reglamento le imposibilitaba para constituirse en grupo, por lo que tuvo que pasarse al grupo mixto», explica Delgado en su artículo. Amaiur recurrió en amparo, pero fue inadmitido.

Iniciativas registradas por los grupos parlamentarios

Aunque el Ejecutivo actual esté en funciones y el Congreso esté funcionando a medio gas hasta el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre, los grupos ya pueden registrar sus propias iniciativas. Pese a que la web del Congreso aún no recoge ninguna, el PNV ya ha registrado en la Cámara sus primeras proposiciones de ley. Se trata de iniciativas que ya presentó en anteriores legislaturas pero que se quedaron en 'stand by' y entre las que figura una para desclasificar secretos oficiales y otra para acabar con la inviolabilidad del rey.

Iniciativas presentadas en la XIV legislatura, por grupo parlamentario

Como curiosidad, en la anterior legislatura fueron los grupos parlamentarios del PP y Vox los que más iniciativas presentaron, un 28,67% y un 26,38%, respectivamente. Y estas fueron, principalmente, proposiciones no de ley.

Iniciativas presentadas en la XIV legislatura, por tipología

Pero si tenemos en cuenta el tamaño de los grupos, Ciudadanos (cuyo grupo lo conformaban diez diputados al inicio de la legislatura y nueve al final) presentó el 11,90%. En el lado contrario, el grupo del PNV fue el menos activo en este sentido: sus iniciativas representaron sólo el 0,5% del total.