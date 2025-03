La ley de Paridad del Gobierno supera el veto de Vox y sigue su tramitación en el Congreso

El Congreso rechazó este jueves por una mayoría de 310 votos en contra y 32 a favor la enmienda a la totalidad de Vox a ... la ley de Paridad. La norma impulsada por Igualdad, que actualiza otra de 2007, ya fue aprobada en segunda vuelta y remitida al Parlamento en la anterior legislatura, pero decayó por el adelanto de las elecciones generales. En su exposición, la ministra Ana Redondo defendió que la ley trata de «romper los techos de cristal», avanzar en la «igualdad efectiva» y de cumplir con el mandato constitucional y europeo.

Pese a la amplia mayoría con la que la norma superó el primer trámite parlamentario, la titular del ramo tuvo que esquivar críticas de todo el arco político. Rocío De Meer, de Vox, acusó al Ejecutivo de legislar «para las élites, las ministras, las mujeres de los rascacielos» y no para las mujeres «reales»precarizadas o que se dedican a los cuidados. «Como si poner un colacao a tu hijo fuera peor que ponerle un café a tu jefe, por muy alta que sea la planta en la que se lo pongas», criticó.

Desde Podemos y Sumar lamentaron que esta ley se focalice en la alta dirección. «¿Qué pasa con los suelos pegajosos?», preguntó Ione Belarra, al igual que la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño, quien dijo no estar «a favor de este feminismo del 1%». Y el diputado del PPJaime de Santos afeó a Redondo su petición de que no gesticulase «tanto» desde la bancada. «¿Es algún tipo de crítica homofóbica? [...] Por amanerado me llamaban maricón en el recreo», le afeó.

Bronca por Carlos Flores

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías protagonizó un rifirrafe después de que la socialista María Guijarro acusase a los del partido de Santiago Abascal de «mantener en su bancada a un condenado por violencia machista». La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, retiró la palabra a Flores después de que éste, por alusiones, exhibiese un certificado de antecedentes penales asegurando que «no constan antecedentes penales» y mostrar recortes de prensa con casos de violencia de género vinculados con el PSOE.

Belarra pidió a Armengol que conste en el diario de sesiones que el diputado de Vox «fue condenado por la audiencia provincial por violencia psíquica contra su exmujer» y que «no fue un divorcio duro como dijo el señor Feijóo sino que fue condenado por violencia machista». Además, reprochó a De Meer, que si tuviera un poco de vergüenza», Flores «estaría fuera de cualquier cargo público».