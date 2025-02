El diputado de ERC acusado de terrorismo por Tsunami se muda a Suiza

El diputado de ERC en el Parlamento de Cataluña Ruben Wagensberg, acusado de terrorismo en el sumario de Tsunami Democràtic, se ha mudado a vivir ... a Suiza, según su entorno, para escapar de la presión social y ambiental que dice sentir en los últimos meses. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sostiene que Wagensberg fue uno de los principales responsables de la plataforma que promovió los incidentes de otoño de 2019 contra la sentencia del 'procés' junto al expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, marta Rovira. En particular, el magistrado le sitúa en la cúspide de la estrategia de comunicación de esta organización.

El parlamentario republicano, que se ha instalado en Ginebra –allí está huida también Rovira–, oficialmente se encuentra de baja de médica y no pisa la Cámara desde el último pleno del año pasado, el del 23 de diciembre, confirman fuentes de su formación. En su entorno aseguran que el diputado no ha escapado porque no tiene medida cautelar alguna que le limite sus movimientos. Personas cercanas a él afirman que Wagensberg está sufriendo ataques de ansiedad por hallarse en el centro del foco informativo y que, por ello, ha decido mudarse al extranjero tras recibir la baja médica debido a su estado psicológico.

En una entrevista este miércoles en RAC1, el diputado de ERC aseguró que le provoca «pánico volver a Cataluña viendo cómo se está poniendo la situación». «No debería tener este pánico, porque una instrucción debe tener unas garantías», planteó, para dar por hecho a renglón seguido que la de García Castellón adolece de esa limpieza. Wagensberg no está imputado por su aforamiento ante el Supremo en su condición de parlamentario autonómico, por lo que tampoco ha sido nunca citado a declarar como investigado ni pesa sobre él ninguna medida restrictiva.

De hecho, García Castellón pidió al alto tribunal el pasado noviembre que se hiciera cargo de la causa ante los indicios hallados, según el instructor, para acusar por terrorismo a los doce imputados en este sumario, entre los que hay dos aforados: Wagensberg y Carles Puigdemont, quien también cuenta con un estatus especial por ser eurodiputado.

Bajo el alias de 'Konan'

Según los atestados de la Guardia Civil que constan en el sumario de Tsunami, el diputado autonómico de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament lideró, bajo el alias de 'Konan', la estrategia de comunicación y propaganda de las movilizaciones contra la sentencia del 1-O. Siempre de acuerdo con los informes remitidos a la Audiencia Nacional, 'Konan' y otro de los imputados (Oriol Soler) intercambiaron mensajes en los días previos al lanzamiento de la plataforma independentista, eran reproducidos posteriormente y de manera íntegra como «comunicados oficiales» de la misma.

El magistrado indica que en una conversación mantenida el 12 de octubre de 2019, Soler y Wagensberg «tratan sobre la necesidad de elegir una acción de gran magnitud que avale el lanzamiento de la aplicación y que la sociedad siga las iniciativas comunicadas por ésta a través de las redes sociales, canales oficiales y la aplicación de Tsunami». Según el juez, las acciones escogidas para la puesta de largo de la plataforma «fue el asedio del aeropuerto del Prat de Barcelona y el intento (fallido) de realizar lo mismo en el aeropuerto de Barajas de Madrid».

Wagensberg y Rovira no son los únicos cargos secesionistas que se han marchado a Ginebra, la ciudad suiza donde también se celebran las reuniones PSOE-Junts con mediador internacional. La exdirigente de la CUP Anna Gabriel, que nunca estuvo imputada aunque sí fue investigada, también se instaló en la localidad.