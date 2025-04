El diputado de la CUP inhabilitado suspende su actividad por problemas de salud

cristian reino Barcelona Lunes, 31 de enero 2022, 18:14 Comenta Compartir

Giro de guión inesperado en el caso Pau Juvillà, el diputado de la CUP, inhabilitado por el TSJC, para quien la Junta Electoral ha exigido que se le retire el escaño. La formación de la izquierda nacionalista ha anunciado este lunes en un comunicado que Juvillà se encuentra en una «situación de salud complicada», que le «impedirá mantener su actividad política habitual».

Aun así, el cupero ha expresado su voluntad de mantener su condición de diputado en «defensa de la soberanía del Parlament». Juvillà no participará en la reunión de la Mesa de mañana martes, en la que la Cámara catalana debe abordar la defensa jurídica del anticapitalista y si acata o no la orden emitida la semana pasada por la Junta Electoral. Este organismo dio cinco días a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para retirar el escaño del dirigente independentista, condenado por desobediencia e inhabilitado seis meses. La Mesa tiene hasta el viernes para ejecutar la orden de la Junta Electoral.

De momento, la enfermedad evita a Juvillà sentarse en la reunión de la Mesa de mañana, días después de que el órgano de arbitraje exigiera su cese como diputado y además formalizara su sustitución por el siguiente en la lista de la CUP. Si seguía ejerciendo como miembro de la Mesa, por ejemplo acudiendo a la reunión del órgano de gobierno de la Cámara autonómica, corría el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia o de usurpación de funciones. Está por ver si la CUP nombra un sustituto en la Mesa o deja vacía la silla del dirigente anticapitalista.

La decisión definitiva sobre el acta de su escaño recae en Laura Borràs. La presidenta de la Cámara catalana ha recibido este lunes el apoyo cerrado de las fuerzas independentistas. «Borràs ha sido muy clara desde el inicio, y ha expresado el apoyo a Juvillà con palabras que me hago suyas: llegaré hasta donde él quiera llegar. Esto marca un punto de inflexión en relación a situaciones que habíamos tenido antes. El presidente Torra expresó su voluntad de mantener el acta y esto no fue posible», ha afirmado Junts.

Juvillà fue condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, por negarse a retirar lazos amarillos de la fachada del Ayuntamiento de Lleida durante su época como concejal en el consistorio. El dirigente nacionalista y el Parlament han recurrido al Tribunal Supremo la orden de la Junta Electoral y han pedido medidas cautelares para no tener que ejecutar de manera inmediata la retirada del escaño. La Junta Electoral, no obstante, no ha esperado la resolución del Alto Tribunal ni se ha esperado a que la condena sea firme para proceder a cesar a Juvillà como parlamentario. En la pasada legislatura, Quim Torra vivió una situación similar, tras ser condenado por no descolgar la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat. Pero en su caso, el presidente del Parlament acató la orden dela Junta Electoral y cesó a Torra como diputado.