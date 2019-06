Diputaciones y Senado: el botín del bipartidismo La situación es muy anómala y peligrosa para la democracia porque convierte a estas instituciones en una reserva para políticos jubilados o en vía muerta, alcaldes veteranos o premiados por el partido con un puesto en la diputación; todos ellos, con alguna rara excepción, absolutamente inactivos LUCIANO PÉREZ DE ACEVEDO Y AMO PRIMER PRESIDENTE DEMOCRÁTICO DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 1979-1983 Domingo, 23 junio 2019, 23:19

La nueva situación que vive España de multipartidismo ha dado al traste con diputaciones provinciales y Senado, que han quedado convertidos en patrimonio, en botín, del antiguo bipartidismo, sin que los nuevos partidos políticos puedan optar, ni de lejos, al gobierno de diputaciones o de la Cámara Alta.

La razón de todo ello es que las nuevas formaciones políticas, lógicamente, carecen de una cobertura territorial completa o casi completa como tienen, verbigracia PP y PSOE, fruto de tantos años de gobierno y actividad política, que pueden presentar, y de hecho presentan, lista electoral prácticamente en todos o casi todos los municipios españoles.

Un nuevo partido, con un potencial muy inferior, podría ganar las elecciones locales en cualquier municipio, incluidos los grandes, pero jamás podría vencer en el caso de una diputación provincial, pues ello se traduciría en alcanzar mayorías o cuasi mayorías en todos los partidos judiciales de la provincia respectiva, solamente al alcance de aquellos partidos que presentan lista electoral en todos o casi todos los municipios de la provincia.

Para las diputaciones la ley electoral establece 25 diputados en provincias de hasta 500.000 habitantes; 27 diputados en provincias de 500.000 a 1.000.000 (Cáceres y Badajoz); 31 diputados en provincias de 1.000.000 a 3.500.000; y 51 diputados en provincias de más de 3.500.000 habitantes.

La circunscripción es el partido judicial, a cada uno de los cuales se le asigna un número de escaños de la correspondiente diputación, en función del número de habitantes de ese partido judicial.

Para ganar aquí las elecciones debes contar con diputado o diputados en prácticamente todos los partidos judiciales, y eso solo está al alcance de partidos políticos con una amplia cobertura territorial.

Igual o parecido ocurre en el Senado, donde cada elector dispone de tres votos para elegir a los cuatro senadores que la ley atribuye a cada provincia (208 senadores, o sea cuatro por 52 provincias), primando además el número de habitantes del territorio de la comunidad autónoma de que se trate en la elección de senadores correspondientes a las comunidades autónomas (v.g. Extremadura 2, Andalucía 9, Madrid 7, Barcelona 8, etc.). A cada comunidad autónoma le corresponde un senador inicial y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

Quiere esto decir que en las elecciones para la Cámara Alta o Senado el partido que más votos saque se lleva prácticamente un alto porcentaje de la Cámara (puede llegar a los 3/4 ), incrementado por el número de habitantes si se trata de comunidades autónomas muy pobladas.

Frente a este sistema nada tienen que hacer los nuevos partidos, quedando el Senado a repartir entre el partido ganador de las elecciones y el segundo, prácticamente.

Esta situación es muy anómala y peligrosa para la democracia porque convierte al Senado y a las Diputaciones Provinciales en una reserva –no espiritual de Occidente– sino para políticos jubilados o en vía muerta, alcaldes veteranos o premiados por el partido con un puesto en la diputación; todo ellos, con alguna rara excepción, absolutamente inactivos, pero con la virtualidad de resolver un arduo problema al partido, que no sabría dónde colocar a toda esta gente, que fue importante pero ya no lo es, y sería complicado mandarlos a casa.

Conviven así los jubilados y necesitados de un puesto de trabajo (?) del bipartidismo, que se acoplan en el Senado y diputaciones esperando el santo advenimiento.

El problema es que este sistema condena al ostracismo más absoluto al Senado y a las diputaciones, cuya actividad real ocuparía a muy pocas personas (que trabajen, claro), con independencia de la cuestión de si deben seguir existiendo o no, y de la necesidad de reformar un sistema electoral que fue hecho para favorecer una situación bipartidista, que tampoco hay por qué denigrar pues tiene también muchas ventajas, como se ha visto a lo largo de estos 40 años transcurridos desde la Transición a la democracia.

Lo que sí es claro es que el tema que suscitamos en este artículo en relación con la situación multipartidista que vive ahora España, hay que solucionarlo pues de otra manera nos estamos encontrando con una injusticia electoral que no puede tolerarse: unas instituciones importantísimas, Senado y diputaciones provinciales que se las reparten impunemente los dos grandes partidos del espectro político español y que las tienen ahí para sus jubilados, políticos en vía muerta y alcaldes que repiten, en lugar de hacer la regulación que necesita en el Senado y que no hizo la Constitución, y plantear seriamente el tema de la necesidad o no de las diputaciones provinciales, cuyas antiguas competencias desarrollan hoy las comunidades autónomas.