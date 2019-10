La difícil convivencia entre españoles

Una de las grandes figuras intelectuales de la España de la segunda mitad del siglo XX fue, sin duda, José María García Escudero, tristemente fallecido en 2002. Con decidido espíritu integrador –su mejor cualidad– publicó en 1974, cuando se preparaba ya un momento clave de la historia de España, la Transición del franquismo a la democracia, una obra clave, monumental, titulada 'Historia política de las dos Españas', que contiene, desde nuestro punto de vista, la visión más imparcial y objetiva que se haya podido escribir sobre la turbulenta historia de España entre los años 1808 y 1974; un libro que todos los españoles deberíamos conocer. Decía García Escudero que el gran fracaso que registra la historia de ese periodo, con el resultado de crearse las dos Españas que, por otra parte siempre existieron, como advertía Pedro Laín Entralgo, fue debido a que los españoles no supieron convivir a lo largo de toda su historia: moros contra cristianos, cristianos contra judíos, cristianos viejos contra cristianos nuevos, reformistas versus contrareformadores, la periferia contra el centro y el centro contra la periferia, absolutistas contra liberales, carlistas en guerra contra los isabelinos, católicos contra las demás confesiones, empresarios sin reconocimiento de los derechos de los trabajadores; en fin, izquierdas y derechas, españoles unos y otros permanentemente enfrentados. Añadía que, de hecho o de derecho, siempre hubo una España que prevaleció sobre la otra y que el pluralismo político y la tolerancia, eso es, el respeto a las opiniones y a los derechos de los demás, no se aplicaron en España, como lo hicieron oportunamente otros países europeos, sino a partir de 1975.

Refiriéndonos exclusivamente a la España que nace desde la implantación del Estado liberal a la muerte de Fernando VII, origen de la derecha y la izquierda política en la forma que ha llegado hasta nuestros días, la razón que daba García Escudero al hecho cierto de la enorme dificultad, que se tornó en imposibilidad de convivencia a partir de 1934, hasta el punto de dirimir su contienda los españoles en el campo de batalla, era que a las derechas siempre le faltó «sentido social» y le sobró egoísmo, y a las izquierdas le faltó «sentido nacional» y le sobró «revolución». (Esto ya lo había dicho José Antonio Primo de Rivera). Lo nacional y lo social quedaron así separados por un muro de incomunicación que solamente los españoles pudieron romper mediante el 'consenso' de la Transición a la democracia.

La derecha, tras la Guerra Civil, fue haciendo sus deberes gracias a la avanzada política social que abordó el Caudillo –cuyas leyes sociales la democracia dejó vigentes–, modernizándose definitivamente en lo político y económico a partir de la Transición. Por su parte, la izquierda, en las catacumbas durante el franquismo, resurgió a la muerte de Franco con algunos complejos heredados de su historia, que poco a poco fueron abandonando. Pero 'lo nacional' sigue siendo su asignatura pendiente, a lo que probablemente contribuyó el franquismo identificando su régimen con 'lo nacional', que incluso dio nombre a su Movimiento; algo que no era necesario pues, como dijo Umbral «después de 40 años de españolismo franquista, la verdad es que vivimos y respiramos muy a gusto siendo sencillamente españoles».

Felipe González y Alfonso Guerra, junto al grupo sevillano que hizo resurgir al PSOE en la Transición, tenían perfectamente asumido el sentimiento nacional español porque, en realidad, eran gentes de derechas, educados políticamente por Manuel Giménez Fernández, un hombre de la derecha inteligente –demócrata cristiano– que fue Ministro con la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles durante la República y llevó a cabo el intento de una reforma agraria, que impidió su propio partido y que quizás hubiera evitado la radicalización a que llegó la República.

El acierto de aquellos sevillanos que hábilmente se hicieron con la marca socialdemócrata en España –ayudados financieramente y dirigidos por los socialdemócratas alemanes de Billy Brand–, conectando con el socialismo histórico español –socialdemócrata hasta 1934 en que se inició la radicalización de Largo Caballero– fue precisamente ocupar el espacio del centro izquierda, donde se suponía se hallaba el granero de votos de la izquierda, muy moderada después de 40 años de régimen franquista, abandonando el marxismo y la dictadura del proletariado que utilizaron para legitimarse provisionalmente en el socialismo histórico, en el que ninguno de ellos creía.

Pero la desnacionalización del socialismo, para desgracia de todos, volvió con los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, que han pretendido jugar a la locura de un progresismo posmoderno, de raíz romanticista roussoniana, irracionalista, contrario a la tradición del humanismo y la Ilustración, o sea, un utopismo totalitario, en base a los sentimientos, no a la razón, que busca transformar la naturaleza humana, que fijó Kant en «el deber ser» racionalista, en un nihilismo del «todo vale», utilizando el adoctrinamiento y la ingeniería social.

La política desnacionalizadora del PSOE, en manos de estos señores, ha dando alas al nacionalismo identitario catalán, balear, valenciano, vasco, gallego, etc., resurgiendo con mayor fuerza si cabe un problema histórico que tiene España –el separatismo– que debiera haber resuelto sobradamente el Estado de las Autonomías, si se hubiera dirigido inteligentemente por la izquierda y la derecha nacional durante los años transcurridos desde la Transición.

Vuelve hoy así el problema 'centro-periferia', que ya carece de sentido, por razones que no es necesario explicar, y que, en nuestro criterio, nunca podrá resolverse si no es contando con una izquierda nacional de verdad. Todo lo demás que se ande serán parches que nada resolverán. Nuevamente la convivencia entre los españoles –ya hasta en el fútbol– tiene abierta una vía de agua que puede hundir la nave de España. Esperemos que gentes con sentido común lo impidan (el sentido común no es más que cumplir, hacer cumplir la ley, porque la libertad solamente consiste en hacer lo que se debe hacer e impedir que te obliguen a hacer lo que no se debe hacer).