Díaz se reunirá el viernes con la alcaldesa socialista de Gijón

Una vez superado el primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, viajará este viernes a Gijón para continuar con la gira de Sumar, su proceso de escucha. Allí, además de visitar la Academia de la Llingua Asturiana y reunirse con los trabajadores de los sectores productivos asturianos, tiene previsto tomar un café con la alcaldesa de la ciudad, la socialista Ana González, antes de celebrar un acto multitudinario por la tarde (a las 18:00 horas) en la pista cubierta de Cimavilla.

El encuentro entre Díaz y González ha despertado sorpresa, dado que Sumar lo anuncia en el marco del proceso de escucha que llevará este viernes y sábado a la vicepresidenta a Asturias y que la otra protagonista del encuentro es representante de otro partido político. La actual regidora dejará de ser alcaldesa de Gijón cuando se celebren las municipales de mayo del año que viene después de haber renunciado a participar las primarias entre acusaciones veladas a la Ejecutiva del partido.

Hace dos semanas aseguró su intención no era perder. «He perdido, la Ejecutiva ha ganado. No quería perder, pero eso ahora mismo no tiene ningún valor porque lo importante es ser consciente y asumirla de la única manera que se debe hacer, sin rencores ni dobleces», explicó. La vicepresidenta segunda ya se reunió con González en julio de 2021, pero en aquel entonces la cita no tenía tintes políticos, sino que se debía a su participación en una charla en la Semana Negra de Gijón.

Díaz prosigue así su gira por las comunidades, dos semanas después de que Sumar anunciara la lista de su primer núcleo duro, formado por 35 coordinadores provenientes de la sociedad civil. Un camino en el que la vicepresidenta va captando perfiles transversales y con proyección más allá de las siglas partidarias como el del escritor vasco Bernardo Atxaga, al que ha fichado como coordinador de Cultura.