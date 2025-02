Díaz y Podemos miden su relación en el test electoral de cuatro capitales El proyecto de la vicepresidenta no estará en las municipales pero ha decidido colaborar con la candidatura de Colau en Barcelona

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 9 de octubre 2022, 00:08 Comenta Compartir

Las elecciones locales de mayo de 2023 no solo decidirán las corporaciones de 8.131 ayuntamientos en España. También definirán las relaciones entre Sumar -el proyecto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz-, Podemos y sus confluencias. Un espacio político que mira al abismo de concurrir fragmentados a las próximas generales, sin fecha fijada aún. La líder gallega ya confirmó en julio que su plataforma no estaría lista para los comicios municipales ni autonómicos. Era una forma de evitar verse inmersa en las disputas por elaborar las listas electorales y liberar su proceso de escucha de ruidos externos. Esa posición neutralidad se rompió el pasado lunes, cuando Díaz confirmó que se implicará en la candidatura de Ada Colau, dirigente de los comunes, para la ciudad de Barcelona.

La decisión sorprendió especialmente en el partido morado pero también en Izquierda Unida. Esperaban que Díaz evitara decantarse por una lista y arrimara el hombro en las campañas de todas las formaciones que forman el espacio político situado a la izquierda del PSOE. En la mente de los morados, seguía impregnado el fracaso en la recta final de las autonómicas de Castilla y León, en la que la vicepresidenta -el miembro del Gobierno más valorado según el CIS- mantuvo un perfil bajo y solo participó en un pequeño acto. Podemos se acabaría estrellando en las urnas y viendo reducido su poder a un solo escaño en la región, el de su coportavoz, Pablo Fernández.

Belarra y los suyos ya han movido ficha en previsión de cualquier escenario, y preparan candidaturas en solitario con el objetivo de afrontar una eventual fragmentación, que ya no es ningún secreto dentro de la coalición. De hecho, en una reunión celebrada en mayo entre Alberto Garzón y Ione Belarra, el coordinador de IU pidió a los morados enterrar la marca Unidas Podemos y buscar alternativas en las que se viera reflejado el nombre de su partido.

Zamora es la única capital controlada por IU y en la que Podemos, por el momento, ha dejado «el camino libre» a Garzón

El asunto no es baladí, sobre todo en un momento en el que otros partidos como Más País o Compromís también maniobran para optar a puestos privilegiados si se termina configurando un «frente amplio». Pero la experiencia de las elecciones andaluzas de junio, donde errejonistas y morados concurrieron junto a IU, no dejó buen poso en el espacio político por el mal resultado.

Madrid

Todo indica que en mayo la izquierda volverá a competir en tres listas separadas en la capital: Podemos, Izquierda Unida y Más Madrid. Los morados ya han presentado a su candidato, el exatleta Roberto Sotomayor, después de acusar la formación de Íñigo Errejón -que apuesta por Rita Maestre como cabeza de cartel- de «dar un portazo» a cualquier unión.

En 2015 Podemos formó parte de la candidatura de Ahora Madrid, liderada por la exalcaldesa Manuela Carmena, y en 20219 no se presentó a los comicios tras la escisión de Más Madrid, aunque en la recta final de la campaña el exsecretario general Pablo Iglesias brindó su apoyo a la candidatura de Madrid en Pie, que lideró el exedil Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida.

Barcelona

Feudo de los comunes de Colau, en Podemos siempre han cedido esta plaza a sus aliados. Aunque de momento está en el aire que no presenten listas en la Ciudad Condal. Iñigo Errejón ya dinamitó la relación entre Más País y Unidas Podemos cuando decidió presentar batalla en Cataluña en las generales del 10-N de 2019. La decisión no sentó nada bien y las cicatrices no se han cerrado. Díaz ya ha anunciado su apoyo a los comunes.

Zamora

La única capital de provincia en manos de Izquierda Unida ha sido respetada por Podemos, que hasta ahora les ha dejado «el camino libre». Primaba el bien común. Pero si los morados decide ir con todo en sus listas para esta ciudad, los de Garzón tomarán el movimiento como el canario en la mina que les indique si los de Belarra han decidido ir a la guerra contra ellos. La duda no se saldará entre el 4 y 6 de noviembre cuando los morados presenten sus candidaturas en su 'Uni de Otoño'.

Valencia

Valencia es la cuarta ciudad clave por la presencia de otro posible actor del frente amplio: Compromís. Su dirigente, el alcalde Joan Ribó, repetirá como cabeza de lista y cuenta con la simpatía de Díaz. En las locales de 2019 Podemos desapareció del Ayuntamiento valenciano y ahora buscan un candidato a la altura.

Temas

Yolanda Díaz