Díaz marca terreno con Sánchez para evitar quedar orillada en el Gobierno

Poco amiga del «ruido» interno y defensora de lo que llama «política útil», Yolanda Díaz ha iniciado la legislatura aireando, en cambio, las divergencias del ... Consejo de Ministros para marcar terreno frente al PSOE. La líder gallega es consciente de que, en una coalición, el socio minoritario corre el riesgo de verse orillado y ha hecho bandera de los asuntos sociales para tratar de diferenciar su marca de la que encabeza Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, busca neutralizar la consigna que repite Podemos, con el que mantiene una pugna abierta por la hegemonía del espacio de la izquierda y a las puertas del nuevo ciclo electoral –competirá contra los de Ione Belarra en las gallegas y europeas y puede que también en las vascas–, para desacreditar su programa político: aquello de que «Sumar no se diferencia del PSOE».

La también ministra de Trabajo elevó sus quejas en público a finales de año, durante la negociación de la prórroga del decreto anticrisis, encabezando un pulso con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El último cara a cara entre ambas antes de que esta tomara posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. «Sumar está en el Gobierno para mejorar la vida de la gente, para recortar ya hay otras muchas formaciones políticas», dijo el acto de la presentación de Sumar Galicia, en un nada velado dardo a su ya excompañera de Consejo de Ministros.

Díaz también ganó, en una negociación ardua que se alargó hasta la madrugada del pasado 19 de diciembre, la batalla de la reforma del subsidio de desempleo que mantenía con Calviño. Lo hizo arrancando un acuerdo al PSOE para elevar la ayuda de 480 a 570 euros mensuales durante los primeros seis meses de prestación y que será compatible con el empleo; todo pese a que la entonces vicepresidenta primera defendía reducir de 30 a 12 meses el límite para cobrar esta asistencia. Aunque con un matiz no menor, porque finalmente el colectivo más repercutido, el de los mayores de 52 años, verá reducidas sus cotizaciones.

El pulso entre los socios se reeditó con el debate sobre convertir en estructural el impuesto especial a los beneficios a la banca y a las eléctricas, aprobado en un primer momento solo para 2023 y 2024. Mientras Economía consideraba que el respiro dado por la inflación hacía posible revisar dicho gravamen, Trabajo se cerró a esa idea con el objetivo de mantenerlo, lo que alejó aún más las posturas de Calviño y Díaz, que ya tuvieron roces la legislatura pasada, cuando la vicepresidenta segunda encabezaba entonces a Unidas Podemos en el Ejecutivo. Pero la intensidad en los reproches ahora ha sido mayor. Todo ello con un debate en el que ambas partes consideran que su postura es la que está recogida en el acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez.

El año nuevo empezó como terminó 2023. Díaz dejó solo al PSOEal no considerar como un delito de odio la concentración frente a su sede nacional en la calle madrileña de Ferraz en la que se apaleó una piñata que representaba la figura de Pedro Sánchez la pasada Nochevieja. Mientras las reacciones políticas acompañaban las primeras horas de 2024 por las imágenes vividas la madrugada anterior cerca de la sede los socialistas, los ministros de Sumar guardaron silencio.

No fue hasta el 3 de enero cuando la vicepresidenta segunda se pronunció para condenar estos actos y señalar, al mismo tiempo, que no se muestra partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos, como hizo el PSOE el viernes. «El odio, como jurista, no es un delito», zanjó.

Y aún sigue sin estar resuelto el litigio dentro del Consejo de Ministros por el nombramiento de la nueva directora del Instituto de la Mujer, la canaria Isabel García, que sustituyó a Ana Varela –nombrada por la anterior ministra Irene Montero– cuando la cartera de Igualdad volvió al PSOE, a manos de Ana Redondo. Díaz trasladó antes de final de año formalmente dentro del Ejecutivo la disconformidad de Sumar con una designación que creen teñida de «transfobia» y García, que se posicionó en su día en contra de la ley trans, optó por expresar disculpas públicas en sus redes sociales. Pero la herida sigue sin cerrar.