Díaz dirigirá la negociación de la reforma laboral pero Calviño tendrá la última palabra

Dos polos en liza para lograr el aval europeo a la nueva legislación

J. M. CAMARERO | Madrid

Las denominaciones que ha ido acumulando la nueva reforma laboral solo constituyen un bache más entre los dos socios de Gobierno para acometer una de las principales promesas de PSOE y Unidas Podemos desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó su reforma laboral en 2013, en plena crisis económica y con el rescate de España al borde del abismo. De la «derogación» de aquella ley se ha pasado a la «modernización» de la normativa laboral, pasando por la del «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI» o la supresión de los «aspectos más lesivos» de la ley. Todos esos términos han enfrentado dialécticamente a las dos actuales vicepresidentas: la económica, Nadia Calviño; y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Entonces, como ahora, la Comisión Europea bendijo y debe avalar el cambio que se apruebe en la nueva reforma laboral. Bruselas quiere acabar con la elevada temporalidad de España; el excesivo paro de larga duración; y mejorar la formación. Pero lo que para Calviño implica abogar por un sistema laboral del futuro, para Díaz supone recuperar los derechos perdidos de los trabajadores desde hace una década. La vicepresidenta económica no quiere que el nuevo Estatuto de los Trabajadores olvide realidades como la digitalización, la robotización o aspectos claves en los últimos meses como la regulación del teletrabajo.

Pero el verdadero escollo se encuentra en los aspectos más conflictivos de la reforma laboral que impulsaron los populares. Por ejemplo, en cuanto a la posible recuperación de la ultraactividad, esto es, que si no hay acuerdo entre trabajadores y empresarios para renovar un convenio colectivo, éste sigue vigente aunque decaiga. Díaz sería más partidaria de recuperar este derecho. Ocurre lo mismo con el convenio que prevalece para definir las relaciones laborales de una empresa: con la ley en la mano, es el del propio negocio el que prima frente al sectorial, que suele ser más beneficioso para los trabajadores.

El papel de los empresarios constituye otro de los puntos tensos en la relación entre ambas ministras del Gobierno de coalición. Para Calviño resulta imprescindible el acuerdo con la patronal a la hora de abordar cualquier cambio de calado en la reforma laboral. Sostiene que la propia Comisión Europea no vería con tan buenos ojos una modificación de la ley que no cuente con el beneplácito de los empresarios. Díaz también quiere el consenso, pero en las últimas semanas los avances más significativos de la negociación han llegado de la mano de los representantes de los trabajadores. De hecho, desde UGT y CC OO reprochan que la titular de Economía o el presidente del Gobierno quieran partir de cero en algunas de estas modificaciones al considerarlas borradores, pero no un avance oficial. Si el pacto saliera adelante tal y como está acordado hasta este momento sería muy complicado el 'sí' de los empresarios, al haber avanzado en cuestiones como la de la ultraactividad o la prevalencia de los convenios sin su consenso.

El texto del acuerdo de Gobierno de principios de 2020 incluía modificar el sistema de subcontratación en determinados casos; o limitar la capacidad de las empresas de modificacar de forma unilateral las condiciones del contrato. Dos preceptos que en la crisis de hace una década eran considerados necesarios por Bruselas, por la gravedad de la recesión, pero cuyos cambios también traen de cabeza a los equipos de las dos vicepresidentas.