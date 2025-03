Díaz defiende a Sánchez en el 'caso Koldo' y acusa a la oposición de «intentar tumbar al Gobieno»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Viernes, 1 de marzo 2024, 13:32 Comenta Compartir

Yolanda Díaz cierra filas con el PSOE en el 'caso Koldo', que definde como «muy grave», y acusa a la oposición de «intentar tumbar a ... un Gobierno legítimo». La vicepresidenta segunda, que acaba de regresar de un viaje de trabajo en Estados Unidos, no se había pronunciado hasta ahora, y cree que el exministro José Luis Ábalos debería haber renunciado a su acta de diputado. Sobre la posible implicación en la trama de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en cambio, no se ha querido pronunciar. «El presidente del Gobierno ha dejado claro que la tolerancia con la corrupción es el límite, no se va a pasar. Se trata ahora mismo de tomar medidas para que impidan que pasen estas cosas. En la corrupción española siempre se trabaja después, hay que trabajar antes», ha zanjado.

La líder de Sumar ha convocado este lunes a los miembros de su grupo parlamentario, como ha confirmado en una entrevista en La Sexta, para proponer «una batería de propuestas» con el objetivo de «acabar con la corrupción». La principal de ellas, pasaría por la creación de un organismo «independiente y libre del control político» que fiscalizara este asunto en nuestro país. «Es una medida que funciona en los países que forman parte del GRECO pero que aún no se ha implantado en España pese a las recomendaciones», ha señalado. Díaz ha avanzado que su partido votará a favor de las comisiones de investigación propuestas por PSOE y PP en el Congreso y el Senado para intentar aclarar los contratos de emergencia de material sanitario que efectuaron las adminsitraciones públicas durante la pandemia, y que es el origen del llamado 'caso Koldo'. Sin embargo, la líder gallega cree que este mecanismo no es eficaz. «Las comisiones de investigación de nuestro país sirven para bien poco. Soy bastante escépctica y creo que la ciudadanía es bastante excpécica. Hay que tomar medidas más serias», ha afirmado. Viaje a Palestina También ha confirmado que su intención de viajar a Palestina sigue en pie pese a no contar con el apoyo logístico del Minsiterio de Asuntos Exteriores pese a reconocer que esta circunstancia es «peligrosa». Aún no ha fijado ninguna fecha, pero cree que la imagen de una vicepresidenta en la región «va a visualizar lo que está pasando allí». «No es un viaje sencillo, lo estoy organizando con personas en la zona. Es peligroso pero estoy dispuesta a hacerlo», ha señalado. Sobre la ley de amnistía, Díaz cree que esta se va a tramitar en el Congreso pese a las dudas que han surgido en el PSOE por la investigación por terrorismo iniciada en el Tribubal Supremo contra Carles Puigdemont. La vicepresidenta también advierte a Junts de haberse «equivocado» al votar en contra de la anterior propuesta.

Yolanda Díaz