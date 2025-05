Díaz deja solo al PSOE en la denuncia de la piñata de Sánchez como delito de odio La vicepresidenta segunda y líder deSumar arremete contra la tibieza de Feijóo, que aún no ha condenado personalmente los actos

Cristina Cándido Miércoles, 3 de enero 2024, 10:20 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Yolanda Díaz abrió este miércoles otro foco de discrepancia con el PSOE al considerar que la piñata que representaba a Pedro Sánchea y que fue apaleada la noche de fin de año en Ferraz ... es un hecho«reprobable» pero no constituye un delito de odio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar se desmarcó de la vía legal que estudia su socio de coalición contra los organizadores y participantes de la concentración y afirmó que no se muestra partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos. «El odio, como jurista, no es un delito. Pero en términos democráticos es absolutamente inaceptable», recalcó en una entrevista en RNE.

Pese a esta diferencia de opinión, la líder de Sumar sí se sumó al partido socialista en sus críticas contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que aún no ha condenado personalmente estos actos y considera tibia la respuesta de Génova. «Es urgente que el PP con el señor Feijóo a la cabeza condene estos actos y se coloque del lado de la democracia en nuestro país: Lo que está pasando es intolerable». Desde el PP, que el martes reprobó todo lo que «no entre dentro de los límites del respeto» no sin cargar contra los socialistas por no denunciar otros episodios similares como la quema de imágenes del Rey y de Feijóo o la simulación de Rajoy guillotinado reiteró este miércoles, en boca de su portavoz Miguel Tellado, su condena y acusó al PSOE de seguir una «estrategia de victimización» con su líder. Noticias relacionadas PSOE y PP se acusan de responder con tibieza a los actos ofensivos cuando afectan al otro El delito de odio político frente al derecho a la libertad de crítica El diputado de Sumar Íñigo Errejón, quien antes que Díaz se posicionó en la polémica defendiendo que «judicializar toda la disputa política es un error», ya apuntó el martes en la red social X que este tipo de medidas, «en términos estratégicos», acaban siendo «un bumerán contra la izquierda». Irónicamente, los controvertidos actos de Nochevieja se produjeron después de que el 19 de diciembre, el Congreso diera luz verde, con los votos del PSOE, a una propuesta de Sumar para reformar el Código Penal y suprimir los delitos de injurias a la Corona y al Estado, los de ofensas o ultrajes a la patria y para sustituir el de enaltecimiento del terrorismo por un agravante contra vejaciones y humillaciones a las víctimas. Por lo que, de salir adelante su tramitación, tampoco se podría aplicar esta figura a los manifestantes frente a la sede nacional socialista.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Yolanda Díaz