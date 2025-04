Podemos reivindica el acto de Díaz como «pistoletazo de salida» del frente amplio La vicepresidenta reitera, en cambio, que la reunión del sábado en Valencia no fue el inicio de «ningún proyecto»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 15 de noviembre 2021, 14:02 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

Los principales dirigentes de Podemos permanecieron en silencio durante todo el fin de semana y evitaron comentar el encuentro 'Otras políticas' que la vicepresidenta Yolanda Díaz mantuvo con Mónica Oltra (Compromís), Ada Colau (comunes), Mónica García (Más Madrid) y Fátima Hamed Hossain (MDyC). Pero este lunes dieron carpetazo a las suspicacias que mantenían sobre un encuentro llamado a convertirse en la semilla de un nuevo proyecto político para trascender los límites de la izquierda y lo abrazaron como «el pistoletazo de salida» de la construcción de un frente amplio. «Un antes y un después», zanjó en rueda de presa la coportavoz de la formación Isa Serra.

El acto no contó con nombres de peso de Podemos como los de las ministras Ione Belarra o Irene Montero, solo una delegación menor acudió sin derecho a intervenir. Pero la euforia generada en el sector situado a la izquierda del PSOE ya hace temer a los morados por las consecuencias de no subirse a tiempo a este tren con destino a las próximas generales. Serra llegó a reconocer, cuatro años después de que se produjera la ruptura entre los espacios de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que un acuerdo con Compromís o Más País «es una buena noticia, es el camino». «Habrá más pasos en esa dirección. Lo importante es estar ahí», admitió.

Al mismo tiempo Díaz, a la que en Podemos siguen señalando como candidata, volvió a enfriar las expectativas generadas sobre las tablas del valenciano Teatro Olympia. Si el sábado confesó que el encuentro era el comienzo de «algo maravilloso», este lunes recogió cable manteniendo que el encuentro no fue el inicio de «ningún proyecto». «Es mostrar una manera diferente de ser y estar en política», añadió.

Con más dudas que certezas, en algunos sectores de Podemos aún escuece lo sucedido con la ex alcaldesa de Madrid Maunela Carmena, quien a pocos meses de las municipales de 2019 dio la espalda a los morados para crear con Errejón una marca propia con la que concurrir a las municipales. Por ello, el vicepresidente Pablo Iglesias apeló este lunes a la responsabilidad de todas las partes «para no permitir que se siembre la cizaña». «Hay quien está muy empeñado en decir a Podemos: 'Mira, es como Carmena'. Creo que eso es no conocer a Yolanda», afirmó en Rac1, antes de reconocer que le hubiera «encantado» ver en Valencia a Montero y a Belarra.

Pese a su posición actual, sin cargos en el partido, Iglesias no quiere que los suyos pierdan comba y presiona para «cerrar rápido» el rol que tendrán los partidos dentro del frente amplio. En su regreso a un acto oficial del partido, en octubre, recomendó a Belarra «acompañar a Díaz en la formación del proyecto» y llamó a la ministra de Trabajo a liderarlo. Ahora vaticina que tanto Podemos como IU tendrán un papel «importante». «Para ganar no basta con diferentes caras y nombres», dijo.

Sin el control del partido

Pero estas injerencias amenazan con descarrilar el proyecto. Tanto desde Podemos como en el equipo de la vicepresidenta segunda destacan que Díaz es «totalmente autónoma»y no está sometida al control del partido al no ostentar ningún cargo orgánico en el mismo, más allá del carné de militante del PCEque conserva «por respeto» a su familia. De momento ha optado por mostrar complicidad con la líder de Más Madrid, pese a que Errejón también permanecía reacio a contemplar públicamente una posible alianza.