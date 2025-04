El día que el 'procés' incendió las calles

Hace hoy justo cinco años, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia del 'procés', que condenó a nueve de los líderes del secesionismo (Oriol ... Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) a penas de 9 a 13 años de cárcel por los delitos de sedición (la rebelión quedó descartada), desobediencia y malversación, en algunos de ellos. Cuatro meses antes, se habían sentado en el banquillo 12 dirigentes independentistas y tres de ellos (Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs) recibieron penas menores de inhabilitación por desobediencia. Dos años después de la declaración unilateral de independencia, los responsables del 'procés' conocieron la sentencia que les condenaba por haber organizado un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia en prisión, donde permanecían de forma provisional.

«Un día que nunca olvidaré. Cuando te comunican los 12 años de cárcel y ya estás dentro de la cárcel, uno puede imaginar el impacto íntimo de la noticia pensando lo que puede venirte por delante. Pero lejos de hundirme, y caer en la resignación y la rendición, gracias a tanta gente, me conjuré a no desfallecer y seguir luchando desde donde estuviera en cada momento por la independencia de Cataluña Y en eso estamos tantos», ha rememorado este lunes Turull en la redes sociales.

El independentismo reaccionó de forma enérgica al fallo del Supremo. Ese mismo día, Tsunami Democrático, una organización fantasma que a día de hoy no se sabe quiénes la dirigían, encendió la mecha de las protestas, con una ocupación del aeropuerto del Prat protagonizada por miles de personas. Por las noches, el independentismo incendió las calles, con duros enfrentamientos con la Policía en la plaza Urquinaona. Las algaradas duraron semanas, cerca de un mes, aunque las más virulentas fueron los cinco primeros días. Las imágenes de Barcelona en llamas dieron la vuelta al mundo. La que los propios nacionalistas habían denominado 'la revuelta de las sonrisas', refiriéndose al 'procés' y a las grandes manifestaciones en las que presumían de que 'no se tiraba ni un papel al suelo', dio paso a la 'batalla de Urquinaona, noches de guerrilla urbana y violencia muy contundentes en la céntrica plaza de Barcelona, que está muy cerca de la comisaría de Vía Layetena de la Policía Nacional. Mossos y Policía Nacional actuaron de manera conjunta aquellas noches. En la primera semana de disturbios, hubo casi 900 heridos entre manifestantes y policías y cerca de 200 detenidos. Fueron, eso sí, las últimas movilizaciones masivas del 'procés'. Tras Urquinaona, el movimiento nacionalista fue claramente a la baja, hasta el día de hoy en que no tiene ni la mayoría en el Parlament que ha tenido desde 1984. Cinco años después de la sentencia del Supremo, el independentismo ha perdido la mayoría parlamentaria y ha perdido el Govern, aunque Junts y ERC son fuerzas determinantes para los gobiernos central y catalán.

Los líderes del 'procés' apenas cumplieron un tercio de sus penas. En junio de 2021, el Gobierno concedió el indulto parcial a los nueve dirigentes encarcelados. Lo justificó entonces para favorecer el diálogo, la convivencia y el reencuentro en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España. En el fondo, como la ley de amnistía, subyacía un acuerdo de gobernabilidad con los secesionistas. Todos ellos salieron de la cárcel en 2021 y sus penas de sedición y malversación quedaron conmutadas. El independentismo aún confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda anular la sentencia del Supremo por vulneración de derechos.