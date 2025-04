Detenido el exvicepresidente del Parlamento catalán

cRISTIAN rEINO Miércoles, 27 de octubre 2021, 12:41 Comenta Compartir

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado este miércoles la detención del expresidente del Parlament, Josep Costa. La magistrada María Eugenia Alegret ha decretado el arresto del dirigente de Junts para que comparezca en el TSJC. Costa, junto con el resto de miembros secesionistas de la anterior Mesa del Parlament, que estaba presidida por Roger Torrent, está investigado por presunta desobediencia. Están imputados por haber ignorado presuntamente los avisos del Tribunal Constitucional que les advertía de que no podían tramitar dos debates parlamentarios sobre la monarquía y la autodeterminación. Los miembros de la Mesa de la anterior legislatura comparecieron ante el juez el pasado 15 de septiembre.

Pero Costa, dirigente de la máxima confianza de Puigdemont, no acudió a declarar y ahora la justicia ha ordenado su detención para ser puesto a disposición de la justicia. Costa no acudió porque no reconoce la autoridad del TSJC para juzgar un acuerdo del Parlament. «No reconozco su autoridad», dijo. «No tiene sentido dialogar con jueces y fiscales represores, que no entienden conceptos básicos como la separación de poderes», afirmó el pasado 15 de septiembre. El arresto, confirmado por fuentes de Junts, se ha producido esta mañana del miércoles por parte de los Mossos y está previsto que el dirigente nacionalista, apartado de la primera línea, declare ante la jueza a lo largo del día. El independentismo, como acostumbra en estos casos, ya ha organizado una protesta a las puertas del TSJC.

La magistrada instructora, en el auto de detención, justifica la orden por su no comparecencia, «sin haber alegado causa que la justificase«. «De lo que se deduce la no disposición de comparecer ante la autoridad judicial en forma voluntaria a la que ha sido, por otra parte, invitado por la instructora y constituyendo su comparecencia una obligación», señala.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ha confirmado que Costa está detenido en los calabozos del TSJC, a donde ha acudido a verle, pero según su versión el presidente del TSJC no se lo ha permitido. «Hoy es 27-O, han detenido al exvicepresidente del Parlament, el Estado no olvida», ha denunciado.