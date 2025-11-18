HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Villar del Humo. R. C.

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

El alcalde del pequeño pueblo de Villar del Humo tenía una plantación con 215 plantas

J. M. L.

Cuenca

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz Martínez, por un presunto delito contra la salud pública al haber hallado en su vivienda una plantación de marihuana. Su detención se ha producido dentro de una operación antidroga que sigue abierta.

En el registro efectuado en su domicilio particular, los agentes han encontrado 215 plantas de marihuana y cogollos preparados para su venta. César Saiz Martínez gobierna por mayoría absoluta en este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca desde las elecciones municipales de 2023 en las que encabezó la lista del PP aunque no milita en este partido que ahora pedirá que entregue su acta de concejal sin esperar a que el procedimiento judicial finalice.

El alcalde ahora detenido consiguió vencer por mayoría absoluta arrebatando el bastón de mando al PSOE pues obtuvo 75 votos frente a 60 del PSOE, lo que se tradujo en una corporación municipal compuesta por cuatro concejales populares y uno socialista.

Su detención ha causado gran sorpresa en este municipio de 176 habitantes famoso por sus pinturas rupestres y porque sus calles están encajonadas entre meandros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  3. 3

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  4. 4 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  7. 7 La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres
  8. 8

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  9. 9 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  10. 10 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa