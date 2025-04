Desokupa desafía a Marlaska e Illa: anuncia el inicio de clases en la Policía y cursos a Mossos

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 25 de septiembre 2024, 07:24 Comenta Compartir

Daniel Esteve, el propietario de Desokupa, ha anunciado en las últimas horas en sus redes sociales que el próximo fin de semana va a comenzar ... a impartir clases de defensa personal a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y no solo. Esteve, que a principios de agosto firmó un controvertido acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para adiestrar a 30.000 funcionarios según sus propios cálculos, también afirma que va a empezar a impartir formación a miembros de los Mossos d' Esquadra, unos supuestos nuevos cursos de los que hasta ahora no había noticia.

Según señala el conocido ultra, este sábado y domingo el Club Desokupa, que así se denomina la división de su empresa de desahucios dedicada a la «formación» en artes marciales y técnicas de autodefensa, va a impartir clases a 200 «civiles, vigilantes de seguridad y FCSE». A estos alumnos - sostiene Esteve- se sumarán otros dos centenares de agentes de la policía de la Generalitat de Salvador Illa a partir de noviembre. Esteve dice igualmente que también va a dar clases a taxistas madrileños en esas habilidades de defensa personal. El líder de Desokupa, además, insiste en que este «curso» es «baremable y puntúa», para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, «le guste a Marlaska o no». Daniel Esteve desmiente así el comunicado del pasado 7 de agosto del Ministerio del Interior en el que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, además de zanjar que esta formación es «extracurricular» y que por tanto no tiene ningún valor para promociones, anunciaba la apertura por parte de la Dirección General de Policía de un expediente informativo para «analizar el acuerdo alcanzado» entre el sindicato y Club Desokupa. Interior también prometió «recabar toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo», en relación al anuncio del propio Esteve de que, entre otros profesores, funcionarios tanto de la Policía como de la Guardia Civil serán instructores de estos cursos. «Subvenciones públicas» A la espera de que se resuelva ese expediente informativo, el Ministerio del Interior ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado «para conocer si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse». El acuerdo de cuatro páginas suscrito el 2 de agosto por la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, y Esteve es un protocolo de colaboración del sindicato con una empresa externa para intentar dar servicio a sus afiliados. El «acuerdo de colaboración», que así se llama, se limita a ofrecer «precios especiales» a los afiliados del SUP en los cursos del 'club Desokupa', además de «descuentos» y «ofertas» en «material policial» de los «sponsors» de la empresa de Estévez. Y ello, a cambio de que el SUP ponga en su web «banners» de 'Desokupa', ponga en marcha un espacio dedicado a esa empresa y haga publicaciones en sus redes sociales publicitando el acuerdo. El sindicato, por el momento, no ha cumplido esta parte del acuerdo de publicitar la empresa de Esteve, aunque afiliados del SUP efectivamente sí que afirman que van a tomar parte en la formación de este fin de semana. Este acuerdo ha provocado una fuerte crisis interna en el seno del SUP, cuyos orígenes en los ochenta se sitúan muy próximos al PSOE y a la UGT. Numerosos afiliados se han dado de baja, mientras varias ejecutivas locales han mostrado su malestar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión