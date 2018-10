El PP se desmarca de Ciudadanos y rechaza investigar en el Congreso la tesis de Sánchez El presidente del Gobierno abandona el pasado miercoles la sesión de control del Congreso. / Efe Prefieren que la comisión se cree en el Senado, donde la iniciativa puede salir adelante gracias a su mayoría absoluta MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 16 octubre 2018, 13:03

Ciudadanos se ha quedado solo en su intento de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Tras varias semanas de tira y afloja, el PP se ha desmarcado finalmente de esta iniciativa, según han informado este martes desde la formación de Albert Rivera. En su lugar, los populares prefieren que este órgano para fiscalizar el trabajo que dio el título de doctor al presidente del Gobierno se constituya en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta.

A los liberales no les satisface que Sánchez acuda a la Cámara alta. Eso imposibilitaría un cara a cara con Rivera, como el que tuvieron el pasado 12 de septiembre en la sesión de control al Gobierno y en el que el líder de Ciudadanos sembró dudas sobre la tesis del socialista. «Pensamos que el Congreso es el lugar donde el presidente debe comparecer y dar explicaciones puesto que es la Cámara que lo eligió, pero vemos que el PP no quiere que Sánchez de la cara en el Congreso de los Diputados», critican desde las filas naranjas.

Los populares argumentan su negativa en que la comisión de investigación no tiene ninguna posibilidad de salir adelante en la Cámara baja, donde el PSOE y sus socios de investidura impedirán que prospere la iniciativa. «No vamos a renunciar a ella -insisten- cuando en la Cámara baja no podríamos hacerla». El partido de Pablo Casado registró la semana pasada una petición para crear este órgano fiscalizador en la Cámara alta, después de que el Gobierno haya rechazado la solicitud de comparecencia del presidente en un pleno monográfico sobre sus tesis al tratarse de «una cuestión de ámbito personal y académico» y no referida a su gestión política. La petición será validada hoy mismo por la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos confirmaron ayer que sin el apoyo de los populares a su comisión no respaldarían la de la Cámara alta, donde cuentan con una representación ínfima (están integrados en el grupo mixto).