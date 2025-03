El PP ve a Sánchez «en crisis permanente» e incapaz de resolver el bache económico

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 21 de julio 2022, 12:35 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

Los cambios acometidos por Pedro Sánchez en la cúpula del PSOE no terminan de convencer en el PP, que los considera «maquillaje puro y duro» para intentar «ganar un poco más de tiempo» al frente de un Gobierno que está «en descomposición». Los populares ven inhabilitado al líder socialista para ara hacer frente a la crisis inflacionaria y económica del país cuando la tiene permanentemente en su Ejecutivo y en su partido. «Cuando el Gobierno está en crisis y el partido está en crisis es muy difícil afrontar una crisis economica», ha advertido Alberto Nuñez Feijóo.

El dirigente gallego ha ironizado durante su visita este jueves a Valencia con el «enorme talento» de Sánchez para «buscar culpables, cesarlos e ir cargándose a todas las personas que le ayudaron a llegar la presidencia del Gobierno y a la dirección del PSOE». Aunque confía en que, en esta ocasión, acierte con sus cambios porque «sería bueno para España» ya que «el nivel de demanificados es enorme».

En Génova entienden que «el problema del socialismo es el sanchismo» y éste no se solucionará hasta que Sánchez abandone la Moncloa. «Hasta que él no salga de la política española, la política española no podrá reconducirse y tener otra senda», ha asegurado, por su parte, la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Tras conocerse que Sánchez ha elegido al exlehendakari Patxi López como nuevo portavoz en el Congreso, en sustitución de Héctor Gómez, mientras que la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, será la nueva portavoz del PSOE en sustitución de Felipe Sicilia, la número dos del PP ha señalado que el líder socialista nos tiene «acostumbrados» a los cambios a finales de julio -en alusión a la crisis de gobierno que hizo hace justo un año- pero ha recalcado que «la realidad es que el problema es él».

En la cúpula del PP, auguran que la reestructuración puede tener un efecto dominó para pasar a afectar también al Consejo de Ministros. «Los españoles pedían un cambio de rumbo en sus políticas que no ha llevado a cabo y, por tanto, optarán por un cambio de Gobierno en cuanto sea posible», ha señañlado Gamarra en una entrevista en TVE.

Los populares consideran que estos «cambios estéticos» no van a reconducir la situación y ven a un Gobierno «en crisis» y en «clara descomposición». A su entender, lo que necesita España es un Ejecutivo «moderado y estable» como el que acaba de elegirse en Andalucía con Juanma Moreno, que tomará posesión de su cargo este sábado, y como «el que el PP presentará a los españoles en las próximas elecciones generales».

Gamarra ha incidido en que el jefe del Ejecutivo ha entregado la política territorial a Esquerra, la política económica a Podemos y la memoria democrática a EH Bildu. Y eso, a su entender, «quiebra el proyecto histórico del PSOE». «El problema -ha insistido Gamarra- se llama Pedro Sánchez».