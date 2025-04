«¿Desaparición de Ciudadanos? Me gustan las remontadas, soy del Atlético»

ALBERTO GÓMEZ Viernes, 17 de febrero 2023, 19:09 Comenta Compartir

Trae el discurso aprendido y atiende a los gestos que un asesor le hace cuando cree que el periodista no lo ve: por ahí no, ... sigue así, corta ya la respuesta. En Ciudadanos saben que no pueden permitirse ni un solo desliz. No hay margen de error para Patricia Guasp, portavoz y líder de la formación naranja tras el proceso de refundación de enero. Las elecciones del 28 de mayo muestran el precipicio a los liberales, pero ellos insisten en que todavía hay partido: «Somos un nuevo Ciudadanos».

–No está el nuevo logo en la sede. No me diga que el cambio era papel mojado. –Lo estamos instalando poco a poco, pero no ha sido sólo un cambio de imagen ni de personas. Hay mucho más. Somos un nuevo Ciudadanos que quiere dar voz a las clases medias que el PSOE y el PP se han cargado. –¿Cuál es la principal diferencia entre el nuevo y el viejo Ciudadanos? –Estamos satisfechos de nuestro legado, pero necesitábamos un nuevo partido que se preocupe por los problemas reales. –¿No hay un momento, en cualquier renovación, en que es necesario matar al padre? –No, no es necesario. Insisto en que este legado es importante, pero es cierto que el antiguo Ciudadanos no daba respuestas a los problemas de 2023. –¿Inés Arrimadas pertenece al nuevo o al viejo Ciudadanos? –Es nuestra portavoz en el Congreso, y así debe continuar. Queremos compaginar la importancia que han tenido nuestros presidentes con el nuevo Ciudadanos. –Permítame insistir: ¿a qué Ciudadanos pertenece Arrimadas? –Ella dio un paso al lado, fue muy generosa. Sabía que no podía liderar un nuevo Ciudadanos, pero puede defender este proyecto desde el Congreso. –Ella misma admitía esta semana que Ciudadanos atraviesa un momento difícil. ¿Se ha arrepentido usted de aceptar la propuesta de encabezarlo ahora? –No, en ningún momento. Estoy orgullosa y comprometida, aunque sé que es una gran responsabilidad. –¿Por qué no se termina de cerrar la brecha que hay entre las dos facciones que componen el partido? –No pasa nada. Ahí está el PP con el aborto, que será la grieta que lo rompa internamente. A nosotros no nos perdonan ningún fallo de estrategia mientras otros partidos tienen casos de corrupción enormes. Las corrientes internas, siempre que sean leales, son bienvenidas. –¿Cuáles fueron esos errores de estrategia? –Eso forma parte del viejo Ciudadanos y yo me levanto cada día con la misión de transformar nuestro partido para transformar España. –Pero entiendo que dentro de ese planteamiento encaja la autocrítica. ¿Qué han hecho mal? ¿Qué les ha pasado? –Nuestros valores y principios no han cambiado. Fallaron la valentía y la firmeza de defenderlos. En algún momento hemos sido subalternos de otros partidos. Ahora miramos hacia adelante y defendemos una agenda reformista propia sin girar a la izquierda ni a la derecha. –¿Qué ocurrirá en las elecciones de mayo? –Estoy convencida de que seremos decisivos en gobiernos municipales importantes y también en algunos autonómicos. Soy honesta: quizá con menos representación. Pero seremos decisivos. –No me creo que, siendo honesta, no tenga el temor de que el partido desaparezca. –No lo tengo, se lo aseguro. –¿Y no le preocupan los antecedentes en Madrid, Castilla y León y Andalucía, donde se han quedado sin representación? –Claro que nos preocupa, por eso estamos trabajando con un equipo nuevo. Queremos conseguir darle la vuelta al partido. No le voy a engañar, me gusta ser sincera: por supuesto que hay preocupación, pero por eso nos pusimos manos a la obra con una refundación. –¿En algún momento se puso sobre la mesa la disolución del partido? –Nunca. Lo he leído en prensa, pero no es cierto. Desde el principio sabíamos que teníamos que seguir adelante. –¿Y de verdad que no le inquieta, cuando está a solas, haber heredado algo que puede desaparecer? –Al revés: es algo que me anima a seguir luchando por los valores liberales. –Le gustan las remontadas. –Sí, soy del Atlético de Madrid. –¿Se siente defraudada por Begoña Villacís? –No, no me ha defraudado. Es un tema que ella ya aclaró. Nunca he dudado de que iba a ser la candidata de Ciudadanos en Madrid y la próxima alcaldesa. –¿Dónde creen que pueden conseguir representación? Defienden bastantes escaños en Valencia, Baleares, Asturias, Murcia, Cantabria... –Confiamos en Baleares, Asturias, Aragón... Allí tenemos muchos votantes fieles, como ocurre en muchos pueblos de Cataluña. Y Valencia sigue siendo uno de nuestros bastiones, pero también creo que tendremos buenos resultados en Murcia, Cantabria y el resto de comunidades. –Pero recuerde lo que pasó en Andalucía hace solo ocho meses: de 21 diputados a nada. –Nada en el Parlamento, pero gobernamos en ciudades como Málaga o Mijas. –¿Habrá algún socio preferente tras las elecciones de mayo? –En absoluto. Es una de las conclusiones de la refundación. No vamos a ser subalternos de ningún partido. Eso sí que le puedo decir que fue un error de la ejecutiva de Albert Rivera en 2019: imponer socios preferentes. Eso no va volver a ocurrir en Ciudadanos. –Han intensificado sus ataques al PP, pero también al PSOE. ¿No temen quedarse en tierra de nadie? –Somos un partido de centro. No nos gusta este Gobierno de Sánchez, personalmente creo que es el peor de la democracia, pero tampoco confiamos en el partido de Rajoy 2.0. El PP es más de lo mismo: Feijóo nos quiere llevar a la España de 2000. El recambio es Ciudadanos. –¿Cómo valora la fuga de cargos al PP? –Es una OPA hostil declarada. Hay presidentes autonómicos que se vanaglorian de captar a algún concejal de Ciudadanos de un pueblo pequeño. Me parece poco democrático normalizar el transfuguismo. Antes no estaba bien visto. Pero ahora, como la corrupción, por culpa del PP ha dejado de penalizar. –Pero mucho de sus cargos vienen de otros partidos. –Una cosa es venir de otro partido, y yo soy liberal y defiendo que cualquiera puede marcharse, y otra, afiliar a tránsfugas. –¿Por qué votaron a favor de la ley del 'solo sí es sí'? –Era evidente que después del caso de La Manada había que modificar el Código Penal. Estoy a favor de que no haya distinciones entre abuso y agresión sexual, pero no como se hizo. –¿Qué tendría que pasar para que usted, por sentido de la responsabilidad, pusiera sobre la mesa la disolución del partido tras las elecciones de mayo? –Nunca lo haría, nunca. –¿En ningún escenario electoral? –Estoy convencida de que mis hijos y todo el país merecen un partido liberal, como lo tienen todos los países de nuestro entorno. –¿Qué opinión tiene Albert Rivera? –Fue un político de raza que afianzó el centro liberal en nuestro país. Es un referente para mí. –¿Cuándo fue la última vez que se cruzó un mensaje con Edmundo Bal? –Hace dos días. –¿Cómo es su relación? –Muy normal... y buena. –¿Y la suya con usted? –También, también. –¿Le preocupa acabar como UPyD? –No, no, no. Tenemos una base territorial y muchos municipios importantes. –¿Será la candidata a las elecciones generales? –Ahora estamos centrado en las elecciones de mayo. –¿Por qué esa resistencia a decir que le apetece? –Ahora mismo la prioridad es mayo. –¿Cuántas veces le ha preguntado su familia que dónde se ha metido? –Pues solo mi madre, pero me conoce bien y sabe cuáles son mis valores y que voy a ser coherente. –¿La orquesta tiene que seguir tocando aunque el barco se hunda? –El barco no se hunde... -Alguna grieta tiene. –Alguna, alguna grieta hay. Pero las estamos taponando.

Temas

Ciudadanos Partido de la Ciudadania