Derrota entre necesitados Los 24 decretos ley que el Gobierno de Sánchez ha logrado convalidar proyectan una sensación de provisionalidad Martes, 22 enero 2019, 23:59

La negativa de Unidos Podemos a convalidar el decreto ley sobre alquileres, porque no recogía las cláusulas firmadas por Pablo Iglesias con el presidente Pedro Sánchez sobre la fijación de límites al coste del arrendamiento, deja de lado una resolución que ha sido efectiva durante el último mes, y advierte de la precariedad parlamentaria en la que se mueve el Gobierno. La introducción de tales límites plantea problemas jurídicos en cuanto a su legitimidad constitucional y su alcance, a lo que se añaden los riesgos que entrañaría una aplicación aleatoria de la prerrogativa por parte de distintas administraciones, cuando ni siquiera existe un índice oficial de referencia sobre el mercado del alquiler. Ello en un panorama tan diferenciado por la dimensión de los municipios, entre los distritos de las ciudades, entre las localidades turísticas y las que no lo son tanto. El riesgo de que semejante medida decretada al albur de los equilibrios políticos obviara contraindicaciones y generase efectos secundarios aconsejaba valorarla con el máximo detenimiento. Es lo que debieron pensar el ministro José Luis Ábalos y el Gobierno al redactar el decreto ley que su principal aliado, Unidos Podemos, echó abajo ayer. Lo sorprendente es que en octubre Pedro Sánchez pasara por alto esas objeciones a la hora de formalizar el acuerdo con Pablo Iglesias. La formación liderada por este último se hizo notar ayer poniendo en aprietos al Gobierno para recuperar algo de su propia estima en medio de la crisis desatada en su seno a causa del Más Madrid de Íñigo Errejón. Pero ni Podemos está en condiciones de desestabilizar el mandato de Sánchez, abocándole a disolver las Cortes, ni al PSOE le interesa dar relevancia al desencuentro en un contexto político tan volátil. El episodio revela hasta qué punto el socialismo de Pedro Sánchez confía en su capacidad de aguante como activo a explotar, mientras no le quede más remedio que poner fin a la legislatura, siempre con la esperanza de poder agotarla. El problema es que, al tiempo, los veinticuatro decretos ley que el Gobierno ha logrado convalidar proyectan una sensación de provisionalidad legal que resta fuerza a cada una de las iniciativas que el Ejecutivo consigna en su listado de éxitos. Podemos se retrató ayer en su maximalismo, cuando prefirió aparcar todos los avances que el decreto ley sobre alquileres había introducido, para así tratar de preservar su autenticidad alternativa. Mientras que el Gobierno socialista identifica, erróneamente, su continuidad en el poder con la seguridad de un triunfo más que incierto al final de la legislatura.