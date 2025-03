«Denuncié a Almeida por justicia material, no por ideología»

Mateo Balín Madrid Miércoles, 20 de abril 2022, 00:12 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

El abogado Fernando Pamos de la Hoz se ha visto en medio de la batalla política madrileña tras denunciar al alcalde por omitir su deber de perseguir delitos en el 'caso mascarillas'. Penalista en ejercicio desde hace 31 años, el letrado rompe su silencio tras ser acusado por José Luis Martínez-Almeida de actuar al servicio del PSOE. «Utiliza la mentira y tergiversa para protegerse», responde.

El jurista recuerda en esta entrevista su personación en asuntos como las escuchas del Cesid en los años noventa -le costó el puesto al vicepresidente Narcís Serra, histórico dirigente socialista-, el caso Pinochet o la defensa de militares de la dictadura argentina en la Audiencia Nacional. «Causas que me posicionan en el espectro más opuesto al PSOE y en los que he tenido enfrente a todos los abogados de la extrema izquierda de Madrid», replica el abogado madrileño.

–¿Por qué ha denunciado al alcalde de Madrid?

–Primero soy ciudadano y luego, jurista. Tras conocer los entresijos del caso y ver que el Ayuntamientono denunció directamente los hechos al juzgado me quedé perplejo. No podía ser que sabiendo que había unas diligencias abiertas por la Fiscalía no hubiera intervenido ya que existía la posibilidad ral de que esta investigación de Anticorrupción hubiera sido archivada y el caso, cerrado para siempre.

–¿Qué hechos considera que conocía el ayuntamiento?

–Se sabe que la funcionaria responsable de la adjudicación reconoció que se podía tratar de una estafa. Que declaró como testigo ante la Fiscalía y habló con los investigados para devolver parte del material en mal estado. Repito, si la Fiscalía no hubiera presentado la querella contra los comisionistas hoy no habría caso porque el alcalde omitió su deber de perseguir delitos.

–¿Por qué se centra en la responsabilidad de Almeida?

–Es la máxima autoridad municipal, la persona que conociendo todos los hechos relativos a este contrato, que era una estafa en toda regla, tendría que haber ordenado llevar el caso al juzgado para evitar males mayores.

–¿Dice que le duele especialmente como ciudadano?

–Mire, he sido voluntario del Ayuntamiento de Madrid durante muchos años y con alcaldes de todo signo político. En las campañas del frío para personas sin hogar he visto desde dentro cómo funciona esta administración. Qué fondos se destinan, cómo se trata a estas personas vulnerables y las carencias materiales. Llegué incluso a denunciarlo ante los grupos de la oposición durante el mandato de Manuela Carmena. Ver ahora que con el mismo dinero público se han lucrado comisionistas de la pandemia y se han comprado bienes de lujo me resulta descorazonador.

–Almeida le acusa de no actuar «por iniciativa propia» y que ha representado al PSOE en diversos pleitos, ¿es cierto?

–En el caso del 'tamayazo' en 2003 presenté una denuncia como particular ante la Fiscalía que no se admitió. De forma paralela el PSOE presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tampoco prosperó. Lo que dice es falso. Todo está en la hemeroteca.

«Ni tengo carnet ni milito en el PSOE»

–¿Y a qué se debe entonces este señalamiento político?

–Martínez-Almeida está utilizando la mentira para defenderse y protegerse. No soy del PSOE, no tengo carné ni soy militante. Lo del 'tamayazo' lo hice como votante que se consideró estafado como tantos madrileños.

–¿Si hubiera conocido esta reacción contra su persona hubiera denunciado?

–Imaginaba el tributo que iba a pagar. Me han amenazado de muerte desde un diario digital que me ha desacreditado personalmente para defender al alcalde. La vida política en Madrid está peligrosamente polarizada. Da miedo. Pero no me arrepiento.

–¿Va a prosperar la denuncia?

–El juez tendrá que ver primero si este delito es conexo con los otros que está investigando y luego decidir si la admite. Le avanzo que no me voy a constituir en parte si se admite. Pero si se rechaza, las acusaciones sí podrán recurrir. He denunciado porque me toca profundamente por justicia material, no por ideología.