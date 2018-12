Democracia y populismo Una democracia tiene que ser necesariamente representativa pues la democracia directa ateniense, o la que hoy llaman participativa, son entelequias inexistentes o simples mentiras, lo cual no quiere decir que no puedan adoptarse normas para que la participación del ciudadano sea cada día mayor y más eficaz LUCIANO PÉREZ ACEVEDO Primer presidente democrático de la Diputación de Badajoz. 1979-1983 Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:22

Las 'posverdades' de que ahora disfrutamos, entre otras mentiras del populismo, nos están falseando el concepto, la esencia, de la democracia liberal como sistema político mundialmente reconocido y alabado para la organización de los Estados. No es de extrañar pues el término 'democracia', que hizo fortuna durante el siglo XX, fue reivindicado, entre otros, por nuestro insigne caudillo, a quien gustaba calificar a España de «democracia orgánica», en contraposición a la liberal 'inorgánica', así como por diferentes regímenes totalitarios y enemigos del libre comercio, como fueron la propia Unión Soviética, Cuba, Bolivia, Venezuela, etc., incluso aquellos países asiáticos (China, India, Indonesia, etc.) que, dentro de un régimen autoritario y comunista, practican una pseudo economía de mercado que solamente florece cuando se desarrolla en un marco de libertades, ajeno, desde luego, a la inhumana explotación de las fuerzas de trabajo que hacen estos países sin libertades sociales, sindicales y de ningún tipo.

Hemos oído muchos conceptos clásicos de la democracia como «Gobierno del Pueblo» (significado etimológico); «Gobierno de la mayoría con respeto a la minoría»; «el menos malo de los sistemas políticos conocidos», «sistema representativo», etc., que son claramente erróneos o insuficientes. Existe hoy un populismo que engaña a la gente diciéndoles que la auténtica democracia es la voluntad popular en tiempo real; voluntad popular que es a veces la de cuatro zarrapastrosos que nada y a nadie representan y ante la cual han de plegarse gobiernos, parlamentos y tribunales de Justicia, entre otras palabras: la ley, cuya primacía y obligado cumplimiento, en el marco del Estado de Derecho, es elemento 'sine quanon' de la verdadera democracia, aunque no único pues leyes también hacen dictadores, autócratas y tiranos.

Ese 'pueblo' de mentira al que se apela tan fácilmente predicando, pero sin dar trigo, ya está perfectamente representado por un Parlamento que es, en verdad, el legítimo representante del pueblo, como ya señalara el filósofo ingles Locke en el siglo XVII, uno de los padres del liberalismo. Por tanto, una democracia tiene que ser necesariamente representativa, pues la democracia directa ateniense, o la que hoy llaman 'participativa', son entelequias inexistentes o simples mentiras, lo cual no quiere decir que no puedan adoptarse normas para que la participación del ciudadano en la política sea cada día mayor y más eficaz.

También se equivocan aquellos que señalan que necesariamente los órganos de la Justicia tienen que ser nombrados por el Parlamento, del que dimanan todos los poderes del estado. Falso, pues la Justicia es uno de los tres poderes autónomos del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que deben estar, desde luego, coordinados entre sí, pero sin relación de subordinación entre ellos, pues el Parlamento lo que debe hacer no es nombrarlo, sino controlarlo, al igual que al Gobierno o poder ejecutivo, que tampoco emana del Parlamento, sino de los sufragios de los ciudadanos en elecciones libres, no existiendo impedimento alguno para que la Constitución establezca la forma de nombramiento de los jueces por los propios jueces, pues si admitimos el voto de un analfabeto y de gente sin un mínimo de cultura y responsabilidad, cómo vamos a desconfiar de un cuerpo electoral formado por jueces, unos señores que tienen una carrera de Derecho y unas oposiciones a judicatura-fiscalía enormemente difíciles y exigentes de un gran sacrificio personal. ¿Cuántos parlamentarios existen en las Cortes Generales-Congreso y Senado- que tengan una preparación equivalente a la de un juez o un fiscal? Los podríamos contar con los dedos de la mano. ¿Podemos confiar en gente como Rufián, Tardá, Jordi Salvador, un fulano que escupe según el Ministro Borrell, etc., y no en nuestros jueces?

En España es relativamente fácil engañar al pueblo, porque aparte de su aborregamiento y desinterés por los asuntos públicos, somos un país que inició su andadura democrática en 1978, ejemplarmente, eso sí, pero sin experiencia anterior alguna. Como ocurrió en la Europa Occidental vencedora junto con los Estados Unidos de los fascismos en la II Guerra Mundial, España, triunfante del comunismo, debió abrazar la democracia en los años 40 y no perder, absurdamente, más de 30 años en un régimen autoritario que no era necesario y que nos alejó de Europa y del mundo de las democracias liberales hasta la muerte del autócrata, que tuvo todas las facilidades para llevar a España a una sociedad abierta de libertades y no lo hizo, provocando 10 años de bloqueo de las Naciones Unidas y aislamiento (1945 a 1955); todo ello se tradujo en una singular ventaja en experiencia y conocimientos por parte de las democracias europeas sobre las tardías libertades españolas, con errores en su concepción –el caso de las autonomías– que hubieran podido evitarse en otro caso.

Y esta falta de experiencia democrática y ese absurdo 'buenismo' español, está permitiendo en los momentos actuales la destrucción de la unidad nacional y, en consecuencia, de la propia España.