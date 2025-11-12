HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz escucha este miércoles en el Supremo las explicaciones de la UCO R.C.

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La abogacía del Estado trata de desacreditar el volcado de los dispositivos de García Ortiz porque excederse del mandato del Supremo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Un fiscal general del Estado empeñado en desacreditar el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Inédito, pero ... así es. Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, este miércoles desveló una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de cuestionar la limpieza del trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  5. 5 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  6. 6 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo
  10. 10 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO

La defensa del fiscal general cuestiona la limpieza del trabajo de la UCO