Defensa cesa al capitán investigado por la muerte de dos militares en Cerro Muriano

El Ministerio de Defensa ha publicado en el Boletín oficial en su edición de este jueves 11 de abril el cese del capitán Ignacio Zúñiga, ... investigado por la muerte de dos militares el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en la base de Cerro Muriano, en Córdoba.

El Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla se está encargando de la investigación y al mando se le acusa de un presunto delito contra la eficacia en el servicio relacionado con la muerte por ahogamiento durante unas maniobras acuáticas del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico. Otros dos soldados también tuvieron que ser atendidos y rescatados con signos de hipotermia.

La medida adoptada por el Ministerio que dirige Margarita Robles se conoce días después de que la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) remitiera una carta a Robles en la que demandaba información sobre si el capitán investigado «aún manda» sobre tropas, después de ser anunciado que sería apartado del mando.

La ministra de Defensa, Margarita Robles pidió «colaboración» a todos los testigos del suceso. «Hay que llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, caiga quien caiga. El juez competente tiene que llegar hasta el final, se lo debemos a los fallecidos y sus familitas. Todos aquellos testigos que participaron en aquellas maniobras tienen que contar la verdad, hay que llegar hasta el final. Las fuerzas armadas no se merecen que haya sombra de dudas»

El juez militar considera que durante la maniobra no se observaron las medidas de prevención y asistencia en caso de emergencia. Señala que las mochilas que se usaron no eran estancas y por tanto no sirvieron como flotadores al llenarse de agua y aumentar aún más a la carga que los soldados llevaban a sus espaldas, al que algunos de ellos sumaban una pesa de 3,5 kilos como castigo por errores en un ejercicio anterior. El magistrado también señala que la cuerda que se desplegó entre una orilla y otra no sirvió como auxilio a los militares que se adentraron en el agua, como sí lo hubiera hecho una línea de vida, un cable al que hubieran podido engancharse los participantes en la maniobra para evitar el ahogamiento.