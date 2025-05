La moderación se queda sin apenas sitio en un contexto polarizado Ex altos cargos socialistas y populares alertan, sin querer ser identificados, del «descrédito» de la democracia y de la posible quiebra sistémica

olatz barriuso Domingo, 18 de diciembre 2022, 01:15 | Actualizado 07:53h. Comenta Compartir

«En España hemos vivido durante estos cuarenta años situaciones muy dramáticas y jamás habíamos caído en esta polarización tan extrema. Las barbaridades que se ... escriben en Twitter ahora se dicen en el Congreso y eso trae el descrédito de la política y de la propia democracia. La situación es grave y peligrosa y el riesgo para el sistema, evidente». Así analiza la inédita -e inaudita- crisis política e institucional que atenaza a España un veterano exministro socialista, que, como otros expolíticos consultados, prefiere no pronunciarse con nombre y apellido para no echar más gasolina al fuego ni servir de coartada al rival. «No quiero que me utilicen».

Una asunción implícita de la guerra fría y sin cuartel que libran los dos bloques irreconciliables de las Cámaras, las izquierdas y los soberanistas a los que Pedro Sánchez ha unido inexorablemente su destino y la derecha institucional condenada a hacer tándem con la radicalidad de Vox. «No soy capaz de expresar una opinión sobre este conflicto que nos asoma al precipicio», abunda un exalto cargo de los gobiernos de Mariano Rajoy. «Un delirio», tercia un exdiputado. «Una locura», apostilla otro. Son, todos ellos, gente que ha visto de todo y a quienes, por lo tanto, no sorprende a estas alturas el tono bronco y desabrido del debate. Javier Gomá, filósofo y autor de la 'Tetralogía de la ejemplaridad', prefiere relativizar. «Se habla todo el día de golpismo, de fin de la democracia, de enterramiento del Estado de Derecho..., pero si miramos hacia atrás hemos tenido terrorismo de Estado -los GAL-, terrorismo privado que ha tenido sometida a una población -ETA-, vicepresidentes del Gobierno en la cárcel (Rato), presidentes de partido en la cárcel (próximamente Griñán)... En perspectiva, las exageraciones se disuelven», acota. Más información El abismo entre PSOE y PP hace temblar los cimientos del edificio constitucional Palabras como puños Aun así, Gomá, que señala «los actos de sedición» desde el poder catalán y el confinamiento pandémico como los hechos verdaderamente insólitos de la democracia española, no se atreve a vaticinar «si estamos ante la rutina de siempre o ante un hecho excepcional». El pulso institucional que libran entre sí los poderes del Estado remite a algo más profundo que a la tentación persistente de la colonización partidista de las instituciones y de los órganos de control. Refleja una polarización tóxica que provoca lamentos por doquier por la moderación perdida. Muchos asumen un 'mea culpa'. Nadie en público. Disenso jurídico «Se han perdido las formas y hay razones para estar preocupados», coinciden los consultados, que advierten de las «brutales presiones» al TC de cara al trascendental pleno de mañana. Cunde la impresión de que, esta vez, «el apocalipsis de cada semana» va en serio. «Las formas en democracia, importan porque dan categoría de legalidad al fondo. Y el Gobierno ha incurrido claramente en un defecto de forma al limitar con su reforma legal la potestad deliberativa de las minorías. A su vez, el PP recurre en amparo con razón, pero se excede al pedir medidas cautelarísimas para suspender una ley aún no ratificada por las Cortes, lo que sería insólito en democracia», analiza la politóloga Eva Silván. Y por si fuera poco, ni los propios intérpretes del marco constitucional se ponen de acuerdo. «Estamos peor que nunca», alerta el profesor de Derecho Constitucional Javier Tajadura. «Ganar las elecciones no equivale a tener el poder absoluto, debe seguir habiendo controles. ¿De verdad no somos como Polonia?». El catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren discrepa, pese a considerar «un desatino» la maniobra jurídica de Sánchez. «Otorgar la capacidad de control preventivo al TC altera su naturaleza y es peligrosísimo políticamente y tremendamente grave. Esperemos que no suceda».

