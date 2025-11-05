HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres, durante la pandemia Efe

«He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios en Canarias y al Gobierno para que favorecieran a la trama

Las decenas de mensajes y audios que el expresidente canario se cruzó con Koldo certifican su implicación personal tanto para el cobro de las mascarillas como para introducir las pcr de De Aldama

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

Ángel Víctor Torres se implicó mucho más allá de sus funciones como presidente autonómico para conseguir que las empresas del conseguidor de la trama Koldo, ... Víctor de Aldama, fueran beneficiadas por el Gobierno canario. Sus gestiones incluyeron presiones a sus funcionarios, sobre todo, para acelerar los pagos de las 12 millones de euros de la venta de mascarillas acabando con las reticencias de los técnicos, pero también maniobras en Madrid para conseguir que la red corrupta se hiciera otros 4,3 millones de euros en pruebas pcr de antígenos a finales de 2020, una vertiente de este caso bastante menos conocida que la de los tapabocas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  7. 7

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9 La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles
  10. 10

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios en Canarias y al Gobierno para que favorecieran a la trama

«He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios en Canarias y al Gobierno para que favorecieran a la trama