Cuixart propone un nuevo referéndum unilateral o acordado

El presidente de Òmnium Cultural, indultado en el mes de junio tras ser condenado a nueve años de prisión por un delito de sedición durante el desafío independentista de octubre de 2017, ha hecho célebre una frase, «ho tornarem a fer» (volveremos a hacerlo») que pronunció en el juicio en el Supremo y que repite cada vez que interviene en público, la última vez, la semana pasada junto a Carles Puigdemont en Waterloo. Volveremos a hacerlo, según explica él mismo en un libro ('Aprendizajes y una propuesta'), que llega este lunes a las librerías, es celebrar un nuevo referéndum como el del 1-O. Eso sí, aclara que esta consulta no debe llevar acompañado ningún adjetivo, por lo que puede ser tanto pactado con el Gobierno, lo cual es a día de hoy imposible, o unilateral, como el del 1-O de 2017. «Hay que gobernar bien Cataluña y, al mismo tiempo, comprometerse a celebrar un nuevo referéndum bien pronto y sin más adjetivos. Tanto si al Estado le place como si no le place. Esto es 'lo volveremos a hacer': votar tantas veces como sea necesario», afirma en el libro, escrito durante su estancia de cuatro años en los penales de Soto de Real y Lledoners. Pero advierte: «Ahora mismo no hay posibilidad de realizar un referéndum pactado, unilateral o declaración unilateral de independencia si antes no hemos logrado que habrá que llevar a cabo grandes actos masivos en el marco de la lucha no violenta». Afirma que el referéndum debe celebrarse «pronto», aunque no fija un límite temporal.

Se suma por tanto, a medias, a la estrategia de la CUP, que presiona a Pere Aragonès para que fije ya la fecha de una nueva consulta, que según los anticapitalistas debería tener lugar antes de 2025. Fue la exigencia que la CUP puso sobre la mesa en el debate de política general del mes de septiembre y que ahora vuelve a poner en el centro, en plena negociación sobre los Presupuestos de la Generalitat, que el Govern pretende presentar la semana que viene y que quiere aprobar con los anticapitalistas. «Tenemos que estar organizados y preparados para encarar la estrategia no violenta», asegura Cuixart. En definitiva: »Ser más y más determinados para volver a hacerlo y hacerlo mejor», señala. Y amenaza: «El 1 de octubre y el 3 de octubre fueron grandes actos de desobediencia civil que demostraron el poder de la sociedad civil. Pero hay que dar un paso más, subir un escalón». «Yo no quiero esperar a toda una generación. No entiendo por qué deberíamos hacerlo. Y tampoco nos lo podemos permitir», avisa.

A día de hoy, ERC no contempla un referéndum unilateral, aunque no lo descarta su programa electoral si la mesa de diálogo no avanza. Su estrategia a corto plazo está centrada en las conversaciones con el Gobierno. Pero en cambio, Junts rechaza de plano un nuevo 1-O, que asegura que solo podrá sustituir una consulta acordada con el Estado y con reconocimiento internacional. Cuixart cree que el independentismo debe «ir gestando una estrategia de lucha no violenta organizada», para deslegitimar el Estado. «El Estado español ya prácticamente no tiene poder, pero sí tiene fuerza», asegura y es en este sentido que admite: «La sociedad catalana ha acumulado un poder insólito, pero no ha sido capaz de traducirlo en fuerza, y éste es uno de los grandes retos que plantea el nuevo ciclo», remata. E insta a la gente joven a »perder el miedo« de ir a la cárcel y a »desobedecer tantas leyes injustas como sea necesario».