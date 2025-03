Aragonès asegura que la crisis PSOE-PP no afecta a la sedición La mesa de diálogo, que debería reunirse antes de final de año, sigue sin fecha, a la espera de cómo acaba la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado

El Govern trata de aislar la negociación sobre el delito de sedición del ruido político que llega del Congreso. La Generalitat aseguró este miércoles que la ruptura entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «no tendrá ningún efecto» en las conversaciones para la reforma del delito de sedición. El Gobierno catalán intenta mantener una cierta discreción y este miércoles evitó valorar si le bastaría con una reducción de las penas, como se estaría planteando Sánchez.

La mesa de diálogo, que debería reunirse antes de final de año, sigue sin fecha, a la espera de cómo acaba la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque el Govern cree que aún hay margen para el acuerdo y para que las conversaciones avancen.

De momento, ambas administraciones han alcanzado un pacto para que la Moncloa no impugne la reforma de la ley de consultas aprobada por el Gobierno catalán para poder celebrar una votación de ámbito comarcal sobre los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. El proyecto está paralizado. Pero tras meses de negociaciones, Gobierno central y Generalitat han acordado que la administración central no lleve al Constitucional la reforma de la ley. Semanas atrás también hubo entendimiento entre los dos gobiernos para que Moncloa no impugnara los cambios normativos que sirvieron a la Generalitat para sortear el cumplimiento de la sentencia del 25% de español en las aulas.

La reforma del delito de sedición es en principio la contrapartida que el Gobierno tendrá que pagar por el apoyo de ERC a los Presupuestos. Está por ver si PSOE y Esquerra acaban haciendo un intercambio de cromos por las Cuentas del Estado y las de la Generalitat. El Gobierno catalán inició este miércoles con los comunes y Junts una ronda para buscar socios para los Presupuestos. Su intención es aprobarlos con Junts, los comunes y la CUP, aunque esta formación dio plantón al Govern. El PSC está incluido en las conversaciones, por si los de Puigdemont se desmarcan.