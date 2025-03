Sánchez hace esperar a los Reyes, pero no consigue evitar los abucheos La crisis del Poder Judicial marca la fiesta del 12 de octubre, a la que no acude la máxima representación del gobierno de los jueces por primera vez

La celebración del 12 de octubre recuperó este año la completa normalidad tras su interrupción por la pandemia. Así, primero, a las once de la mañana tuvo lugar el desfile con todos sus participantes y sin mascarilla y, a continuación, se ofició la recepción en el Palacio Real con los 2.500 invitados habituales, frente a los apenas 200 de 2021 y a la ausencia de esta convocatoria en 2020.

A la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al lugar del desfile, algunos asistentes le abuchearon, como suele ser habitual en estos actos cuando es un socialista quien es el inquilino del Palacio de la Moncloa. Pero el hecho diferencial en esta ocasión es que Sánchez trató de evitar esa imagen y los gritos de algunos ciudadanos pidiendo la dimisión de su Gobierno. Para ello, hizo su aparición unos minutos tarde, lo que provocó que los Reyes esperaran dentro del coche.

El automóvil de don Felipe y doña Letizia hizo acto de presencia antes que el del presidente y se escuchó al personal de la Casa Real dar la orden de no abrir la puerta del vehículo de los Reyes hasta que apareciera Sánchez. El presidente quería hacer coincidir su llegada con la de Felipe VI y doña Letizia para así evitar los pitos y los insultos, pero no lo consiguió. En otras ocasiones, el presidente del Gobierno ha esperado junto al resto de las autoridades la llegada de los Reyes, para recibirlos.

Antes de la llegada del presidente del Gobierno, la titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, que realizó parte del recorrido a pie, entre su ministerio y la plaza de Lima, también recibió los pitos de parte de algunos asistentes al desfile. Y como ha ocurrido desde hace años con jefes del Gobierno socialistas, al término del desfile se repitieron los abucheos y las peticiones a gritos de dimisión contra Sánchez mientras despedía a los Reyes, que acudieron con su hija pequeña, la infanta Sofía.

Ya en la recepción real, en los corrillos, Sánchez dio explicaciones sobre su impuntualidad: «He salido a menos cuarto, cuando me han dicho». Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó: «Si (el presidente) ha llegado tarde, que lo desconozco, seguro que hay una explicación más que justificada». Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, evitaba hacer sangre sobre la cuestión y apuntó: «Entiendo que no es algo intencionado porque si no sería una descortesía».

Crisis judicial

El desfile del 12 de octubre se desarrollaba este miércoles, además, con un hecho inédito: por primera vez, no contaba con la máxima representación del gobierno de los jueces, con la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y esa crisis, la del Poder Judicial, la situación de bloqueo en su cúpula por la falta de acuerdo entre los principales partidos, sobrevoló los actos de esta fiesta nacional.

Bien es cierto que se ha producido un deshielo en los últimos días entre el PSOE y el PP, que escenificaron el pasado lunes Sánchez y Feijóo, Bolaños y González Pons, emplazándose a negociar en serio, a una última oportunidad para alcanzar un acuerdo. Y ese acercamiento lo ha desencadenado la dimisión de Carlos Lesmes, del presidente del CGPJ, preanunciada el domingo, oficializada el lunes y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Además de esa ausencia del presidente del CGPJ, la polémica alrededor de este organismo prosiguió este miércoles: parte de los vocales conservadores del CGPJ declinaron acudir al desfile en protesta porque, dicen, no recibieron a tiempo la invitación del Gobierno, cosa que este niega. Los vocales conservadores sí acudieron, en cambio, a la convocatoria de la Casa Real, a la recepción posterior habitual de esta fecha, porque esa invitación sí que afirman que se cursó a tiempo.

Porque sí estaba previsto que hubiera representación de los jueces en el desfile: se contaba con los vocales del CGPJ, los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo y los presidentes de los tribunales superiores de justicia.

Con respecto al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es la primera vez que acude al desfile en calidad de tal, dado que es presidente nacional del PP desde la pasada primavera. Pero Feijóo ya antes había estado presente en los actos del 12 de octubre como presidente de Galicia que ha sido durante más de una década. De hecho, todos los presidentes de las comunidades autónomas acuden habitualmente al desfile, a excepción del vasco, Iñigo Urkullu, y del catalán, Pere Aragonès.

Por parte del Gobierno, además del presidente, asistieron todos los ministros, salvo cinco. Una de las excepciones fue la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de viaje en Estados Unidos. Otra es la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se encontraba en Praga, en una reunión con sus homólogos europeos. También faltaron la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, que se encuentra en avanzado estado de gestación, y el ministro de Universidades, Joan Subirats. También se ausentó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Solo una de las vicepresidentas, por tanto, Yolanda Díaz, estuvo presente en las dos citas del Día de la Fiesta Nacional, el desfile y la recepción en el Palacio de Oriente. «Un país con derechos aporta seguridad en un sentido integral. Seguridad que nos proporcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sobre todo las doctoras, los profesores, las inspectoras de salud pública o las personas cuidadoras», escribió en sus redes sociales antes del desfile en el que participaron 4.000 militares, 150 vehículos y 84 aeronaves.