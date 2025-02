La crisis migratoria desata una inédita guerra institucional entre el Gobierno y Canarias

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Martes, 10 de octubre 2023, 14:15 Comenta Compartir

La crisis migratoria en Canarias a cuenta de la llegada masiva de extranjeros irregulares durante los últimos meses y su atención humanitaria ha desatado una grave e inédita guerra institucional entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico que presidente Fernando Clavijo.

Palabras gruesas y acusaciones cruzadas entre Madrid y Las Palmas (a veces con la suerte de menores migrantes de por medio) que no se escucharon ni siquiera durante la denominada crisis de los 'cayucos' cuando en 2006 arribaron a las islas 31.678, llevando entonces al límite la capacidad de acogida del archipiélago. Pero entonces, hubo entendimiento entre el Ejecutivo de Zapatero y el Gobierno de Adam Martín, también de Coalición Canaria como ahora, pero que se sostenía con apoyos puntuales del PSOE.

Ahora la situación es bien diferente. El Ejecutivo de Clajivo es de coalición con el PP, la vicepresidencia es popular y los desencuentros, que ya venían sucediéndose desde julio, se han disparado este octubre, después de que en los nueve primeros días del mes hayan llegado a las islas, singularmente a El Hierro, 4.531 inmigrantes en 53 embarcaciones. O sea, un ritmo de más de medio millar de personas al día.

Las buenas formas institucionales saltaron por los aires el lunes por la mañana cuando el presidente insular, en Radio Nacional, tachó de de «estupideces» las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska en las que defendía que en las islas hay recursos suficientes para gestionar la llegada de migrantes irregulares, al tiempo que presumía ante sus colegas de la UE del éxito de la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez. Clavijo llegó a asegurar que El Hierro «se está convirtiendo en Lampedusa» y cargó contra la «desidia» del Gobierno central. El líder autonómico, que denunció que un solo guardia civil debía de ocuparse del desembarco de 350 personas, acusó personalmente al ministro de «vivir otra realidad» o, incluso de «mentir» ante una situación que «niega», aunque está documentada por todos los medios de comunicación.

Los ataques personales hicieron que Marlaska y su equipo hayan iniciado un contraataque con toda su artillería, también desde Bruselas, donde el propio ministro acusó ya el lunes a Clavijo de usar «palabras gruesas quele califican a él mismo». Añadió que las declaraciones del presidente canario son «una falta de atención y de reconocimiento a la labor de nuestros policías y de nuestros guardias civiles». Insistió asimismo en que la cooperación con Mauritania y Senegal «está evitando el 40 % de las salidas» y que la gestión de su ministerio ha impedido «más de 11.000 llegadas irregulares suplementarias a las Islas Canarias».

«Valoraciones subjetivas»

De manera simultánea, desde Interior entre el lunes y el martes se sucedieron los comunicados frente a las «declaraciones y valoraciones subjetivas» por parte del Ejecutivo del archipiélago. Según el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaska, este martes solo había nueve inmigrantes mayores de edad en El Hierro gracias al «dispositivo puesto en marcha con toda previsión por el Gobierno central que ha permitido la derivación inmediata de migrantes mayores de edad».

En cambio, denunció el equipo de Marlaska, había este martes todavía en El Hierro 291 menores no acompañados, «responsabilidad del Gobierno autonómico», tal y como subrayó Interior, que recordó que a principios del mes de septiembre se incrementó la dotación de la Guardia Civil en esta pequeña isla en un 18%. Todo ello, al margen de que más recientemente se ha comisionado de forma permanente una decena de agentes de la Policía Nacional especialistas en Extranjería y Fronteras y en Cientifíca «para aquellos pocos procedimientos de reseña que se realizan in situ y no tras las derivaciones a otras islas».

Además, -hizo hincapié Interior- miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil se han desplazado a El Hierro para colaborar en los procedimientos de derivación hacia otras islas, sin que en ningún momento haya «habido incidencias ni de seguridad ciudadana ni de orden público» en la isla herreña.