Cospedal se parapeta en el silencio en su visita a la comisión 'Kitchen'

Ni «amnesia» ni el socorrido «yo no sé nada», solo silencio. La ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se acogió ayer a su derecho a no declarar en la comisión 'Kitchen', que trata de dirimir en el Congreso si se usaron fondos del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas. Se parapetó en el mutismo después de que tanto la Fiscalía como el PSOE y Unidas Podemos hayan recurrido el archivo de su imputación en la causa que se sigue sobre esta misma trama en la Audiencia Nacional. «Con todo el respeto al Congreso de los Diputados y al principio de división de poderes, les informo que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas», zanjó en el minuto uno de su comparecencia.

Era la segunda vez que Cospedal acudía al Congreso para declarar en la comisión 'Kitchen'. La primera, el 2 de junio, se saldó con aún menos fortuna y fue suspendida al conocerse, ese mismo día, su imputación y la de su marido, Ignacio López del Hierro, en la causa que investigaba entonces el juez Manuel García Castellón. La ex secretaria general del PP mostró entonces su enfado al considerar que le habían avisado del cambio«diez minutos antes» y «por email» y protestó oficialmente ante el Congreso. Ayer afirmó que en aquella ocasión sí tenía pensado responder. «Yo pensaba declarar entonces. No fue culpa mía», añadió.

Y mantuvo el silenció en cada pregunta que, en vano, trataban de lanzarle los portavoces de los grupos parlamentarios. «Prefiere pasar el bochorno de no declarar porque tiene mucho que tapar», le espetó el socialista Felipe Sicilia, que insistió en que el juez Manuel García Castellón le dio la «excusa perfecta» para no hacerlo el día que fue imputada, pero el recurso «le ha venido ahora como anillo al dedo».

Cospedal solo intervino para protestar por acusaciones que, entendía, se alejaban de la causa investigada. Al portavoz de Junts en la comisión, Josep Pagès, que le acababa de recriminar la 'operación Cataluña', le respondió que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado defendieron la legalidad vigente para evitar un golpe de Estado» en octubre de 2017.Cuando el diputado soberanista la acusó de corrupción, la exministra le amenazó con ponerle una querella si lo repetía «en la calle».

También tuvo un tenso intercambio con el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute. El representante de la izquierda abertzale recuperó varias de las respuestas de Cospedal en el Congreso en mayo de 2018, antes de salir del Gobierno. A su juicio, la «sorpresa» que manifestó entonces ante las actuaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo fue «un poco impostada», ya que, reiteró, «esos polis no eran unos desconocidos» para la exdirigente del PP.

Matute lamentó que muchos comparecientes «vienen a señalar que no había nada o que no se han enterado de nada», pero luego «los tribunales demuestran que algo pudo haber». A su juicio, «hay una especie de amnesia selectiva» al sentarse en los sillones del Congreso. «Yo no he dicho que no sepa nada, ni tenga amnesia. A todo lo que aquí se me ha preguntado he respondido ya en sede judicial», contestó Cospedal.

La excepción la puso el PP, cuyo diputado Luis Santamaría insistió, como lleva haciendo desde el comienzo de la comisión, que esta «excede el marco de la actividad parlamentaria» y que «solo tiene como objeto armar ruido contra el PP».A su lado estaba la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que había acudido para arropar a Cospedal.

En sus declaraciones en sede judicial la exdirigente popular negó expresamente que hubiera realizado encargo alguno a Villarejo y explicó que, si bien se reunió con él en varias ocasiones, lo hizo por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la intervención de Cospedal y su marido en la 'Kitchen' está «claramente reflejada» en las agendas personales del excomisario, al que ayer la exministra llamó «mentiroso» aunque sin citarle directamente.

La comparecencia de Cospedal es la penúltima que tiene prevista la comisión de investigación, que ya sólo tiene pendiente en agenda recibir el próximo lunes, a las 16.00 horas, al expresidente Mariano Rajoy.