Camps a Correa: «Mentiroso, hijo de puta, no te he visto en la vida» El expresidente valenciano se encara con el líder confeso de la Gürtel al concluir la sesión del juicio de este martes, después de que este detallara la relación del expolítico con 'el Bigotes'

Mateo Balín Madrid Martes, 31 de enero 2023 | Actualizado 09/02/2023 11:23h.

La declaración este martes del líder confeso de la trama Gürtel, Francisco Correa, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la pieza valenciana de la red corrupta tuvo su continuidad al concluir la sesión. El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps -que se sienta en el banquillo por delitos de prevaricación y fraude- esperó a Correa a la salida de la sala de vistas y le reprochó con malas palabras su testimonio.

Testigos presentes en el momento del encontronazo confirmaron que el otrora barón autonómico del PP entre 2003 y 2011 insultó gravemente a Correa, que utilizó uno de sus permisos de salida de prisión para acudir por sus propios medios a la sede judicial. «Mentiroso, eres un hijo de puta, yo no te he visto en la vida», le espetó Camps, muy enfadado. «Me habéis jodido la vida; Álvaro (Pérez) miente, no éramos amigos», añadió.

Camps mostró esta actitud tras escuchar la declaración de Correa, que ha confesado los hechos y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. En respuestas a la fiscal Concepción Nicolás, el cabecilla confeso de la trama ha asegurado que conoció a Camps en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar, en septiembre de 2002, y que coincidió con él «dos o tres veces» más, llegando a reunirse unos minutos con él en un hotel. Los testigos consultados señalan que el abogado de Camps se habría acercado a Correa después del incidente para pedirle perdón.

Fuentes de la defensa de Camps, por el contrario, sostienen que el expresidente no habría proferido ningún insulto a Correa, al que simplemente habría afeado sus mentiras. «Me estás arruinando la vida», le habría dicho a la salida de la sala. Las mismas fuentes señalan que Camps se habría molestado sobre todo por el chascarrillo utilizado por Correa al término de su declaración, cuando el presidente del tribunal le recordó que podía renunciar a su derecho a la última palabra para no acudir a más sesiones del juicio. «Si me dan el tercer grado, vengo», ha bromeado el responsable del Grupo Correa.

El «brazo» del PP

En los días anteriores a esta sesión, Camps había venido criticando lo que considera pactos «oscuros y obscenos» de la Fiscalía con los principales acusados en este juicio, entre los que se incluye el propio Correa, su número dos Pablo Crespo o el que fuera administrador de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

En su declaración, Correa -condenado en firme en varias sentencias de la macrocausa y que está a punto de cumplir casi diez años en la cárcel en dos etapas diferentes- hizo un repaso a su relación comercial con el PP nacional, el traslado de su actividad a Valencia y su relación con Camps.

Detalló que los servicios al partido nacional se extendieron desde principios de los años noventa hasta 2004-2005, una vez que José María Aznar dio paso a la presidencia del partido a Mariano Rajoy. «Empezamos trabajando con multinacionales farmacéuticas y grupos alimenticios y cuando comenzó a fluir la relación comercial con Génova 13 (sede del PP nacional) dejamos las otras cuentas y nos centramos solo en el partido porque nos comía todo el tiempo: éramos como un brazo del PP», ha explicado Correa a preguntas de la fiscal Concepción Nicolás.

En esa introducción, ha contado cómo quebró la confianza con Génova 13 tras la llegada de Rajoy y la decisión que tomó su grupo mercantil de afincarse en Valencia con la entrada de Camps a la presidencia. «Le dije a Álvaro Pérez (alias 'el Bigotes') que se ocupara de sacar contratos a la Generalitat dada su buena relación con Camps. Le presionaba mucho», admitió Correa, que consideró que los regalos de viajes a cargos públicos en contrapartida por estos contratos «era una práctica comercial muy extendida» entonces.

Sobre el motivo del juicio, el contrato de Fitur 2009, valorado en unos 360.000 euros, el arrepentido explicó que su grupo organizó los eventos de los años anteriores en la feria de turismo. «Trabajábamos muy bien, éramos muy buenos. Sabía que también nos darían la edición de 2009», explicó Correa, que recordó que esa edición tuvo lugar solo una semana antes de que estallara el 'caso Gürtel' en el juzgado que entonces llevaba Baltasar Garzón.

La fiscal también reprodujo en el juicio una conversación interceptada a Correa y 'el Bigotes', de noviembre de 2008, sobre la posibilidad de que Valencia organizara los premios Grammy Latinos. En esa llamada el segundo admite que altos cargos del Gobierno de Camps y el propio presidente conocían la intervención del Grupo Correa en la negociación para lograr el evento y el abono de los billetes de avión a Houston (Estados Unidos) a uno de los acusados. «El presidente sabe quiénes vamos porque se lo he dicho yo», reconoce Pérez a Correa.