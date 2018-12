El Constitucional rechaza los primeros recursos de los líderes del 'procés' Los magistrados resuelven por unanimidad que Forcadell, Simó o Gabriel no han agotado las vías previas en el Supremo MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 12 diciembre 2018, 14:17

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad los primeros recursos de los líderes del 'procés' que cuestionaron la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos, ya que, según ellos, debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La corte de garantías ha justificado la inadmisión al entender que los recursos «han sido planteados de forma prematura» ya que deberían haber agotado previamente la vía judicial ante el Supremo.

Es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre el fondo de algunos de los alrededor de treinta recursos admitidos a trámite. En este caso se trata de los presentados por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exdirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya, y de Anna Simó, que formaba parte de la Mesa de la cámara catalana que tramitó las leyes de desconexión, según han informado fuentes de la corte de garantías.

Los magistrados del Constitucional han rechazado los recursos por una cuestión «procesal», ya que no han agotado las vías previas, por lo tanto no han entrado en el fondo de la cuestión: la inconstitucional o no de que la Sala Segunda (Penal) del Supremo enjuicie el 'procés'.