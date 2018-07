La Constitución inclusiva La ley, ni siquiera la magna, no puede hacer del verbo carne si primero no existe en espíritu. Hay que fomentar la inclusión de abajo arriba, no desde el tejado. De lo contrario,el efecto que crearemos será el inverso al pretendido RAMÓN BESONÍAS ROMÁN Profesor de Filosofía Lunes, 23 julio 2018, 00:04

Todos … todos y todas –que no quede duda de que en el pronombre afecta a mujeres y hombres, no sea que...– coincidimos en que la Constitución necesita una mano de pintura. Llevamos años demandando un nuevo consenso en más de un asunto en el que ya es hora de ponerse. Lo que no imaginábamos es que el gobierno lo hiciera para fijar techo al gasto público, sin consultar al respetable en algo tan delicado como son los asuntos de faltriquera, y menos aún para que retocara la semántica del texto al arbitrio de un sesgo de género. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha solicitado a la RAE un informe, a modo de tanteo preliminar, no sea que el pueblo soberano interprete el intento como impostura y la ocurrencia le salga por la culata; ya se sabe, en política hay que aprovechar, mientras sople, el viento que más arrecia, no sea que el azaroso clima torne en borrasca lo que prometía ser un agradecido anticiclón. Lancemos un informe y ya veremos en qué queda. Decía Platón –ya saben, el filósofo– que no es lo mismo dermoestética que medicina; esta sana, aquélla aparenta salud. Quien no sabe sanar, se dedica a maquillar. Pero dejémonos ya de tanta metáfora y vayamos al quid de la cuestión.

La RAE no es por definición un mercenario al servicio del Estado; su función se limita a observar los trending topic del uso de la lengua a pie de calle, en textos y parlamentos públicos. Si una palabra tiene predicamento, allá que va al diccionario. Y no se hace aleatoriamente ni con prisas; se cuece a fuego lento bajo un proceso riguroso que no busca contentar a nadie, sino certificar lo que hay (y lo que fue). Si alguien quiere que una palabra, una forma de hablar o escribir, acabe en la RAE, que predique con el ejemplo y la use. Con suerte quizá más allá de su círculo de amigos se ponga de moda y con los años, décadas, acabe dentro del decir cotidiano. Y si no, a galeras a remar. Nadie puede obligarte a hablar como desees, pero sí por sentido común impedirte que le obligues a hacerlo como él o ella desea.

¿Tiene el lenguaje inclusivo predicamento en la calle? Ciertamente, no. El lenguaje inclusivo no está aún maduro como para ser incluido en la RAE. Quienes defendemos la necesidad de educar en la inclusión, más allá de lo meramente lingüístico, sabemos bien que la imposición es mala consejera –menos aún entre adolescentes–, y que se consigue más contagiando allí donde uno vive, trabaja, comparte voz y letra. La ley, ni siquiera la magna, no puede hacer del verbo carne si primero no existe en espíritu. Hay que fomentar la inclusión de abajo arriba, no desde el tejado. De lo contrario, el efecto que crearemos será el inverso al pretendido. Muchos ciudadanos interpretarán este amago como pose o ideología, y en vez de ver la luna, mirarán el dedo que la indica.

Nuestro lenguaje a menudo no es tan coherente o íntegro como quisiéramos; gran parte de nuestro vocabulario, nuestras expresiones, responden a nuestra biografía, a nuestro armario de emociones más que a nuestro esqueleto de convicciones. Nadie es un bloque de pensamientos sin fisuras; pensar se escribe en gerundio. Pero no solo eso, a través del lenguaje podemos impostar emociones e ideas para llevar a nuestro interlocutor a la lumbre que más nos calienta. La palabra engaña, maquilla, exagera, oculta. La idea de que el lenguaje nos define de forma unívoca es un espejismo. El contexto, el tono, la expresión no verbal, la mirada, dice más de la intención que una palabra peregrina. La forma de hilar las palabras, de tejerlas a través de la voz que la alienta, del cuerpo que las sostiene, hace que nos revelemos ante el otro con más transparencia que la formal arquitectura de una frase. Mi mujer, que de estas cosas sabe mucho, añadiría: «Mucho lirili y poco lerele». ¡Cuántas palabras nobles conducen a actos infames! No son las palabras por sí solas, como si los seres humanos fuésemos diccionarios andantes, las que hacen que alguien se sienta incluido, respetado, querido. Son los hechos, más allá de los gestos y las palabras. Obras son amores…