El conservador Guilarte presidirá un CGPJ cada vez más bloqueado

El vocal conservador Vicente Guilarte aceptó este miércoles convertirse en el nuevo presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que el hasta ahora máximo responsable del órgano de gobierno de los togados, Rafael Mozo, se jubilara hoy entre duras críticas al bloqueo que sufre el órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en situación de interinidad desde el 4 de diciembre de 2018, a causa de la falta de acuerdo político entre PSOE y PP para renovarlo.

Guilarte -de 70 años, catedrático y abogado y nombrado en su momento a propuesta del PP- aceptó al final tomar el relevo a Mozo, al ser el vocal de mayor edad del CGPJ. No obstante, Guilarte, según su entorno, ha dudado hasta última hora si tomar posesión porque no quería dejar su bufete de abogados para estar solo unos meses al frente del CGPJ y con la incertidumbre de no saber si el nuevo Congreso de los Diputados que saldrá de las urnas del próximo domingo logrará acabar con los casi cinco años de bloqueo. Varios de los vocales presionaron a Guilarte para que dejara la docencia y el ejercicio de la abogacía al que considerar que el puesto de presidente del Poder Judicial es incompatible con otras tareas profesionales.

Vicente Guilarte nació en Bilbao en 1953 y ejerce la abogacía desde 1979. Asesor Jurídico de la Universidad de Valladolid desde 1988, fue catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Burgos y desde 1991 es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.

La decisión de nombrar a Guilarte se tomó este miércoles en el Pleno del CGPJ, el último bajo la presidencia de Mozo, que se despidió de sus compañeros tras casi diez años de mandato con una carta en la que denunció que el bloqueo de cinco años a la renovación del organismo es «uno de los episodios más tristes de nuestra historia democrática».

En esa misiva, Mozo pidió a las «fuerzas políticas concernidas» que «sin excusa ni pretexto alguno procedan de inmediato, en cuanto termine el proceso electoral en el que nos hallamos inmersos, a la renovación de este órgano de gobierno, que nos reclama no solo al Constitución española, sino también la UE».

Rafael Mozo, vocal del sector progresista y magistrado desde 1985, accedió al cargo en octubre de 2022 después de que Carlos Lesmes, nombrado en 2013, renunciase a su cargo.

Baja inevitable

La de Mozo es una baja inevitable por cuanto entró al CGPJ por el turno reservado para jueces y magistrados, de modo que, una vez llegado a la edad de jubilación obligatoria para éstos, los 72 años, y perdida, por tanto, la condición que le dio derecho a acceder al Consejo, debe abandonar también su asiento en el órgano de gobierno.

Con ello, el CGPJ pasará de tener 20 vocales más el presidente a tan solo 16 vocales, entre ellos el mandatario interino. En estos años, el Consejo ha sufrido la jubilación de Rafael Fernández Valverde, el fallecimiento de Victoria Cinto y las dimisiones de Concepción Sáez y Carlos Lesmes. La salida voluntaria de éste el pasado 9 de octubre, con el frustrado objetivo de animar al acuerdo político, fue la que propició el ascenso de Mozo, por ser entonces el vocal de mayor edad.

La renuncia de Lesmes dio lugar a una situación de bicefalia en el Poder Judicial que aún continua. Los vocales se negaron a aceptar al hasta ese momento vicepresidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, como nuevo jefe en funciones de ambas casas y entronizaron a Mozo como presidente suplente del CGPJ.